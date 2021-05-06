FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 549

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Rustam Galkeev:
Первые данные есть но они не точные

может что пропустил, что еще за аффинаж? И что за данные?

 
Походу это край 1.3240/текущий/ и вниз.
 
Rustam Galkeev:
Походу это край 1.3240/текущий/ и вниз.

Ну, я так то об этом давно сказал. Напомню.

"По закрытию свечи на М30 идем вниз".  И еву туда же захвати)))

И фунта туда же. Да,  и ауди еще.

Капец. Это только сигналы на продажу.

Блин, столько же еще на покупку, а денег нет.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ну, я так то об этом давно сказал. Напомню.

"По закрытию свечи на М30 идем вниз".  И еву туда же захвати)))

И фунта туда же. Да,  и ауди еще.

Капец. Это только сигналы на продажу.

Блин, столько же еще на покупку, а денег нет.

))) У меня 5я волна на пипах 1М показывает что растянута 100% ная классика, 

редко такие проходы выскакивают: 1ая/2ая/ 3ия импульсная скоросная /4ка и 5ка растянутая.

 
Rustam Galkeev:

))) У меня 5я волна на пипах 1М показывает что растянута 100% ная классика, 

редко такие проходы выскакивают: 1ая/2ая/ 3ия импульсная скоросная /4ка и 5ка растянутая.

есть такое утверждение, коли какое явление получается только у меня,то это означает одно, к реальности это не имеет отношения никакого, это плод моей фантазии

 

Серебро, дало все-так разворот от поддержки, но все это было глубокой ночью, на америке, и сейчас вопрос открыт, пробъет зеркальный уровень 24.211 или нет


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движение на сегодня

Снимок.PNG 80.4 kB 1366 x 643px 

 

Вышел из евродоллара с убытком 20п. Переложился в франкйену


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Egor Manakhov:

Вышел из евродоллара с убытком 20п. Переложился в франкйену


У Вас отличный вход - большая вероятность, что пойдёт верх. 

CHFJPYH2 ххх

 
SanAlex:

У Вас отличный вход - большая вероятность, что пойдёт верх. 


Благодарю! Стараюсь всегда заходить без просадки, в понятные и сформированные движения. Цели тоже реальные стараюсь ставить.  
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