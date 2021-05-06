FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 549
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Первые данные есть но они не точные
может что пропустил, что еще за аффинаж? И что за данные?
Походу это край 1.3240/текущий/ и вниз.
Ну, я так то об этом давно сказал. Напомню.
"По закрытию свечи на М30 идем вниз". И еву туда же захвати)))
И фунта туда же. Да, и ауди еще.
Капец. Это только сигналы на продажу.
Блин, столько же еще на покупку, а денег нет.
Ну, я так то об этом давно сказал. Напомню.
"По закрытию свечи на М30 идем вниз". И еву туда же захвати)))
И фунта туда же. Да, и ауди еще.
Капец. Это только сигналы на продажу.
Блин, столько же еще на покупку, а денег нет.
))) У меня 5я волна на пипах 1М показывает что растянута 100% ная классика,
редко такие проходы выскакивают: 1ая/2ая/ 3ия импульсная скоросная /4ка и 5ка растянутая.
))) У меня 5я волна на пипах 1М показывает что растянута 100% ная классика,
редко такие проходы выскакивают: 1ая/2ая/ 3ия импульсная скоросная /4ка и 5ка растянутая.
есть такое утверждение, коли какое явление получается только у меня,то это означает одно, к реальности это не имеет отношения никакого, это плод моей фантазии
Серебро, дало все-так разворот от поддержки, но все это было глубокой ночью, на америке, и сейчас вопрос открыт, пробъет зеркальный уровень 24.211 или нет
движение на сегодня
Вышел из евродоллара с убытком 20п. Переложился в франкйену
Вышел из евродоллара с убытком 20п. Переложился в франкйену
У Вас отличный вход - большая вероятность, что пойдёт верх.
У Вас отличный вход - большая вероятность, что пойдёт верх.