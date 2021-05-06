FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 483
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Паренёк - таких машин ты врят ли где найдёшь... / Гадай индюками может и получиться что - буду рад твоему профиту.... ./
Ну реально вы фуфло рисуете))))
Прекрати..
)))
См. Мои каракули по классике... /
2 обновы минимума 1-2 дня макс далее опасно работать вниз. Возможен сильный рост наверх 200 пунктов а то и больше - ралли... ./
какая классика)))) это шляпа))
вот смотрите:
EURUSD до:
после:
GBPUSD до:
после: ну сейчас и дальше пойдет думаю
Прекрати..
Не нужно мне говорить, что мне делать.
Не нужно бросаться на всех.... критику нужно воспринимать правильно если она обоснована.
Не нужно мне говорить, что мне делать.
Не нужно бросаться на всех.... критику нужно воспринимать правильно если она обоснована.
А кто тебе такое сказал, что нуждаются в твоей критике.
А кто тебе такое сказал, что нуждаются в твоей критике.
я не критикую, критикует Vladimir Baskakov , не нужно бросаться на всех, все бывают не правы.
не нужно бросаться на всех
1. Ни на кого не бросаюсь.
2. ( Ну реально вы фуфло рисуете)))) ) это критика.
1. Ни на кого не бросаюсь.
2. ( Ну реально вы фуфло рисуете)))) ) это критика.
САш я не про тебя, с тобой все нормально ты вежливый корректный.
САш я не про тебя, с тобой все нормально ты вежливый корректный.
Спасибо конечно, но постарайся тоже не высказываться критично по
поводу мнений видения рынка других участников.