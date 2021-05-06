FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 483

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Rustam Galkeev:

Паренёк - таких машин ты врят ли где найдёшь... / Гадай индюками может и получиться что - буду рад твоему профиту.... ./

Алексей, здесь рисунки не канают
 
ALEKSANDR GADZERA:

Ну реально вы фуфло рисуете))))

Прекрати..

 
Rustam Galkeev:

)))

См. Мои каракули по классике... /

2 обновы минимума 1-2 дня макс далее опасно работать вниз. Возможен сильный рост наверх 200 пунктов а то и больше - ралли... ./

какая классика)))) это шляпа))

вот смотрите:

EURUSD до:


после:


GBPUSD до:

после: ну сейчас и дальше пойдет думаю


 
Aleksandr Yakovlev:

Прекрати..

Не нужно мне говорить, что мне делать.

Не нужно бросаться на всех.... критику нужно воспринимать правильно если она обоснована.

 
А то все умные стали, не форум а флудовка какая-то
 
ALEKSANDR GADZERA:

Не нужно мне говорить, что мне делать.

Не нужно бросаться на всех.... критику нужно воспринимать правильно если она обоснована.

А кто тебе такое сказал, что нуждаются в твоей критике.

 
Aleksandr Yakovlev:

А кто тебе такое сказал, что нуждаются в твоей критике.

я не критикую, критикует  Vladimir Baskakov , не нужно бросаться на всех, все бывают не правы.

 
ALEKSANDR GADZERA:

 не нужно бросаться на всех

1. Ни на кого не бросаюсь.

2. ( Ну реально вы фуфло рисуете)))) )  это критика.

 
Aleksandr Yakovlev:

1. Ни на кого не бросаюсь.

2. ( Ну реально вы фуфло рисуете)))) )  это критика.

САш я не про тебя, с тобой все нормально ты вежливый корректный. 

 
ALEKSANDR GADZERA:

САш я не про тебя, с тобой все нормально ты вежливый корректный. 

Спасибо конечно, но постарайся тоже не высказываться критично по 

поводу мнений видения рынка других участников.

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