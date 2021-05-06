FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 621
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Всё верно... Однако даже в откат если вставать, то интереснее понимать, что встаёшь против танка с голыми руками,
который зигзагами, но едет в свою сторону...
Что бы вовремя спрыгнуть, развернуться и спокойно сидеть до следующего отката...
Иначе можно портянку минусов нахапать.
И мелкой то рыбе по любому приходится изворачиваться - от этого нам никуда не деться (а думается мне, что миллионеров тут нет) - в дальнобой стоять копейками - нерентабельно - не будет заметного выхлопа...
Зашортил фунта мелким объёмом
Вышел с +5пп. Реакции нет - подожду развязки
(а думается мне, что миллионеров тут нет) - в дальнобой стоять копейками - нерентабельно - не будет заметного выхлопа...
по чему нет? каждый миллионер, есть исключение но их мало. сарай сейчас стоит пол-ляма.
по чему нет? каждый миллионер, есть исключение но их мало. сарай сейчас стоит пол-ляма.
Миллионы исчисляются долларами, а не тугриками :)
Тугриками исчисляются карманные деньги
Миллионы исчисляются долларами, а не тугриками :)
Тугриками исчисляются карманные деньги
не далёкое будущее и доллару приблизится к нашим тугрикам.
не далёкое будущее и доллару приблизится к нашим тугрикам.
Без разницы, всё-равно миллионы будут исчисляться долларами, пока он будет существовать.
Без разницы, всё-равно миллионы будут исчисляться долларами, пока он будет существовать.
да! я не спорю, печатный станок у них вряд-ли сломается.
жильё стоило 10 000 баксов в 2005 сейчас уже 50 000. значит - по моему мнению, доллар потихоньку обесценивается
Пришло письмо на почту, ну не могу не показать его отрывок :)
На счету ~30 000$
Так что 238% за неделю с таким депозитом, это совсем не погоня за высокой доходностью, это так - капля в море :)