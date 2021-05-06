FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 621

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Зашортил фунта мелким объёмом
 
SanAlexда! но тогда, так не заработать, ежедневно направление может меняться ...

Всё верно... Однако даже в откат если вставать, то интереснее понимать, что встаёшь против танка с голыми руками,

который зигзагами, но едет в свою сторону...

Что бы вовремя спрыгнуть, развернуться и спокойно сидеть до следующего отката...

Иначе можно портянку минусов нахапать.

И мелкой то рыбе по любому приходится изворачиваться - от этого нам никуда не деться (а думается мне, что миллионеров тут нет) - в дальнобой стоять копейками - нерентабельно - не будет заметного выхлопа...

 
Зайдите кто нить в отчёты СМЕ, а то я в английском не шарю, куда там толстосумы стоят ?
 
Vitaly Muzichenko:
Зашортил фунта мелким объёмом

Вышел с +5пп. Реакции нет - подожду развязки

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Dikons:

 (а думается мне, что миллионеров тут нет) - в дальнобой стоять копейками - нерентабельно - не будет заметного выхлопа...

по чему нет? каждый миллионер, есть исключение но их мало. сарай сейчас стоит пол-ляма. 

 
SanAlex:

по чему нет? каждый миллионер, есть исключение но их мало. сарай сейчас стоит пол-ляма. 

Миллионы исчисляются долларами, а не тугриками :)

Тугриками исчисляются карманные деньги

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Миллионы исчисляются долларами, а не тугриками :)

Тугриками исчисляются карманные деньги

не далёкое будущее и доллару приблизится к нашим тугрикам.  

 
SanAlex:

не далёкое будущее и доллару приблизится к нашим тугрикам.  

Без разницы, всё-равно миллионы будут исчисляться долларами, пока он будет существовать. 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Без разницы, всё-равно миллионы будут исчисляться долларами, пока он будет существовать. 

да! я не спорю, печатный станок у них вряд-ли сломается.

жильё стоило 10 000 баксов в 2005 сейчас уже 50 000. значит - по моему мнению, доллар потихоньку обесценивается

 

Пришло письмо на почту, ну не могу не показать его отрывок :)

На счету ~30 000$



Так что 238% за неделю с таким депозитом, это совсем не погоня за высокой доходностью, это так - капля в море :)

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