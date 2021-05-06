FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 108
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Ева кстати не плохо падает
У меня по рельсам цель есть в районе 1,24300. Но это долго ждать)))
Думаю, вверх пойдут. На 1.32896 долг с D1 (картинка с этим аукционом много страниц назад)
Думаю, вверх пойдут. На 1.32896 долг с D1 (картинка с этим аукционом много страниц назад)
Да, конечно. Все возможно.
Смотрю на часовике есть зона накопления не отработанная. К ней
подойдет цена и закрою все. Возможно даже что от нее и пойдет к твоей цели.
Ну как минимум отскок будет.
@Sergey Golubev говорил, что подобная ветка в английской части появится не может априори, ибо это флуд по сути.
По большому счету любой пост может считаться скрытой рекламой сигнала/продукта. Ведь всегда найдеться любопытные которые посмотрят профиль автора, а там могут и посмотреть чем он зарабатывает. Так что...
По большому счету любой пост может считаться скрытой рекламой сигнала/продукта. Ведь всегда найдеться любопытные которые посмотрят профиль автора, а там могут и посмотреть чем он зарабатывает. Так что...
Дело не в постах, а в ветке. Для английской тема неприемлема, а тут пойдет
Что вам мешает пойти в английскую часть форума?
Что вам мешает пойти в английскую часть форума?
По фунтене закрылся на сегодня. Хорошего понемногу.
Фунтика тоже прикрыл.
По ене тоже сегодня не плохо вышло)))
Всем привет. По еве добавил сейчас продажу.
По ене покупочка