FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 108

Новый комментарий
 

Ева кстати не плохо падает 

 
Aleksandr Yakovlev:

У меня по рельсам цель есть в районе 1,24300. Но это долго ждать)))

Думаю, вверх пойдут. На 1.32896 долг с D1 (картинка с этим аукционом много страниц назад)

 
Lesorub:

Думаю, вверх пойдут. На 1.32896 долг с D1 (картинка с этим аукционом много страниц назад)

Да, конечно. Все возможно. 

Смотрю на часовике есть зона накопления не отработанная. К ней

подойдет цена и закрою все. Возможно даже что от нее и пойдет к твоей цели.

Ну как минимум отскок будет.


 
hoster:
@Sergey Golubev говорил, что подобная ветка в английской части появится не может априори, ибо это флуд по сути.
Вы же здесь пишите только для продвижения своих сигналов (один уже слился).

По большому счету любой пост может считаться скрытой рекламой сигнала/продукта. Ведь всегда найдеться любопытные которые посмотрят профиль автора, а там могут и посмотреть чем он зарабатывает. Так что...

[Удален]  
Konstantin Nikitin:

По большому счету любой пост может считаться скрытой рекламой сигнала/продукта. Ведь всегда найдеться любопытные которые посмотрят профиль автора, а там могут и посмотреть чем он зарабатывает. Так что...

Дело не в постах, а в ветке. Для английской тема неприемлема, а тут пойдет
 
hoster:
Дело не в постах, а в ветке. Для английской тема неприемлема, а тут пойдет

Что вам мешает пойти в английскую часть форума?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Что вам мешает пойти в английскую часть форума?

Это был вопрос к модератором, о разности критериев. Вы тут вообще не при чем
 

По фунтене закрылся на сегодня. Хорошего понемногу.

Фунтика тоже прикрыл.

По ене тоже сегодня не плохо вышло)))


 

Всем привет. По еве добавил сейчас продажу.


 

По ене покупочка 


1...101102103104105106107108109110111112113114115...656
Новый комментарий