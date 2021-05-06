FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 587
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не рановато-ли вниз ??? эту цену должна пощупать 1.22790
Рановато, не рановато... По Евре нет целей (у меня) выше.
Значит, нехрен ей там делать!
Фунту вверх еще около 100 п. и также, цели очень низко.
Рановато, не рановато... По Евре нет целей (у меня) выше.
Значит, нехрен ей там делать!
Фунту вверх еще около 100 п. и также, цели очень низко.
Для начала нужно задать вопрос: Почему евро и фунт должны падать и при этом быстро, а если точнее, то с чего будет укрепляться доллар, Впереди президентство демократов, а это не совсем радостное событие на текущий момент времени.
А в европе и Англии всё хорошо и стабильненько.
Гибель дэпо.... /
Для начала нужно задать вопрос: Почему евро и фунт должны падать и при этом быстро, а если точнее, то с чего будет укрепляться доллар, Впереди президентство демократов, а это не совсем радостное событие на текущий момент времени.
А в европе и Англии всё хорошо и стабильненько.
Все это просто рассуждения ни о чем!
Если вы следите за картинками, что показывают дрыны, то цели нарисованы организатором заранее.
Другой вопрос, хватит ли у простого чела бабла, чтобы торговать по Его правилам?
Все это просто рассуждения ни о чем!
Если вы следите за картинками, что показывают дрыны, то цели нарисованы организатором заранее.
Другой вопрос, хватит ли у простого чела бабла, чтобы торговать по Его правилам?
)))) Валом кэша... ./ Респект !!!!
Все это просто рассуждения ни о чем!
Если вы следите за картинками, что показывают дрыны, то цели нарисованы организатором заранее.
Другой вопрос, хватит ли у простого чела бабла, чтобы торговать по Его правилам?
В такие моменты предпочитаю торговать кроссами, но без участия йены. Последнее время хороший вариант евро/фунт.
Кто есть смелый?
Может отчёт?
Может отчёт?
Гуру с их 100 митьыс билл балл, покажут, и вскроемся... /
Все это просто рассуждения ни о чем!
Если вы следите за картинками, что показывают дрыны, то цели нарисованы организатором заранее.
Другой вопрос, хватит ли у простого чела бабла, чтобы торговать по Его правилам?
Респект!!!! Лесоруб и самое главно вовремя... ./