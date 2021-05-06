FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 587

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SanAlex:

не рановато-ли вниз ??? эту цену должна пощупать 1.22790   

Рановато, не рановато... По Евре нет целей (у меня) выше.

Значит, нехрен ей там делать!

Фунту вверх еще около 100 п. и также, цели очень низко.

 
Lesorub:

Рановато, не рановато... По Евре нет целей (у меня) выше.

Значит, нехрен ей там делать!

Фунту вверх еще около 100 п. и также, цели очень низко.

Для начала нужно задать вопрос: Почему евро и фунт должны падать и при этом быстро, а если точнее, то с чего будет укрепляться доллар, Впереди президентство демократов, а это не совсем радостное событие на текущий момент времени.

А в европе и Англии всё хорошо и стабильненько.

 

Гибель дэпо.... /

 
Vitaly Muzichenko:

Для начала нужно задать вопрос: Почему евро и фунт должны падать и при этом быстро, а если точнее, то с чего будет укрепляться доллар, Впереди президентство демократов, а это не совсем радостное событие на текущий момент времени.

А в европе и Англии всё хорошо и стабильненько.

Все это просто рассуждения ни о чем!

Если вы следите за картинками, что показывают дрыны, то цели нарисованы организатором заранее.

Другой вопрос, хватит ли у простого чела бабла, чтобы торговать по Его правилам?

 
Lesorub:

Все это просто рассуждения ни о чем!

Если вы следите за картинками, что показывают дрыны, то цели нарисованы организатором заранее.

Другой вопрос, хватит ли у простого чела бабла, чтобы торговать по Его правилам?

)))) Валом кэша... ./ Респект  !!!!

 
Lesorub:

Все это просто рассуждения ни о чем!

Если вы следите за картинками, что показывают дрыны, то цели нарисованы организатором заранее.

Другой вопрос, хватит ли у простого чела бабла, чтобы торговать по Его правилам?

В такие моменты предпочитаю торговать кроссами, но без участия йены. Последнее время хороший вариант евро/фунт.

 

Кто есть смелый?

 

Может отчёт?

 
Rustam Galkeev:

Может отчёт?

Гуру с их 100 митьыс билл балл, покажут, и вскроемся... /

 
Lesorub:

Все это просто рассуждения ни о чем!

Если вы следите за картинками, что показывают дрыны, то цели нарисованы организатором заранее.

Другой вопрос, хватит ли у простого чела бабла, чтобы торговать по Его правилам?

Респект!!!! Лесоруб  и самое главно вовремя... ./

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