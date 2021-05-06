FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 387
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Интересно, пойдет дальше вверх? Или не пойдет?
пока писал, фунтец отмочил, бабах, упал, миллиметраж рядом со стопом, чо там вообще происходит?
у него ещё медвежий тренд - вот поэтому я жду зелёную пипку для бычьего тренда
у него ещё медвежий тренд - вот поэтому я жду зелёную пипку для бычьего тренда
аа, понимаю, по тренду импульсы ловишь
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Aleksandr Yakovlev, 2020.10.07 15:24
Привет. Ну что тут можно сказать. Крепись.
подожди чуток, тренд это конечно правильно и логично, но и уровни в этой жизни присутствуют, ведь котировка меняется единственно по одной причине, на неких сакральных значениях одни перестают продавать, а другие как безумные начинают покупать, 1.28648, держит удар медведей
аа, понимаю, по тренду импульсы ловишь
подожди чуток, тренд это конечно правильно и логично, но и уровни в этой жизни присутствуют, ведь котировка меняется единственно по одной причине, на неких сакральных значениях одни перестают продавать, а другие как безумные начинают покупать, 1.28648, держит удар медведей
на моём графике тоже есть уровни - вот и по ним, обязательно сопоставляю с пипкой.
Вот цели Фунта, верхние и нижние:
А между ними летай, как хочешь...
на моём графике тоже есть уровни - вот и по ним, обязательно сопоставляю с пипкой.
уровни могут быть логичные, это когда по экстремумам, и расчетные, математические, это когда по хитрым формулам... У тя какие?
Вот цели Фунта, верхние и нижние:
А между ними летай, как хочешь...
спасибо за просвещение, но чо то цифры очень далеки от реальной жизни, чтоб до них дойти, замучаешься ждать
уровни могут быть логичные, это когда по экстремумам, и расчетные, математические, это когда по хитрым формулам... У тя какие?
у меня не каких пока! через тя с детьми своими базарь х..ло
у меня не каких пока! через тя с детьми своими базарь х..ло
не ругайся, а то так все козлы кругом будут. Как никаких? Я вот на графике вижу, S1, S2, это что не уровни что-ли? Суппорт, резистенс, это ж уровни по английски
у меня не каких пока! через тя с детьми своими базарь х..ло
Евро то, не смогло на открытии Американской сессии сразу обновить вчерашнюю Вершину