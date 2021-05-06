FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 387

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Sergey Lazarenko:

Интересно, пойдет дальше вверх? Или не пойдет?

пока писал, фунтец отмочил, бабах, упал, миллиметраж рядом со стопом, чо там вообще происходит?


у него ещё медвежий тренд - вот поэтому я жду зелёную пипку для бычьего тренда 

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GBPUSDH2.png  39 kb
 
SanAlex:

у него ещё медвежий тренд - вот поэтому я жду зелёную пипку для бычьего тренда 

аа, понимаю, по тренду импульсы ловишь

подожди чуток, тренд это конечно правильно и логично, но и уровни в этой жизни присутствуют, ведь котировка меняется единственно по одной причине, на неких сакральных значениях одни перестают продавать, а другие как безумные начинают покупать, 1.28648, держит удар медведей


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Sergey Lazarenko:

аа, понимаю, по тренду импульсы ловишь


подожди чуток, тренд это конечно правильно и логично, но и уровни в этой жизни присутствуют, ведь котировка меняется единственно по одной причине, на неких сакральных значениях одни перестают продавать, а другие как безумные начинают покупать, 1.28648, держит удар медведей


на моём графике тоже есть уровни - вот и по ним, обязательно сопоставляю с пипкой. 

 

Вот цели Фунта, верхние и нижние:

А между ними летай, как хочешь...

 
SanAlex:

на моём графике тоже есть уровни - вот и по ним, обязательно сопоставляю с пипкой. 

уровни могут быть логичные, это когда по экстремумам, и расчетные, математические, это когда по хитрым формулам... У тя какие?

 
Lesorub:

Вот цели Фунта, верхние и нижние:

А между ними летай, как хочешь...

спасибо за просвещение, но чо то цифры очень далеки от реальной жизни, чтоб до них дойти, замучаешься ждать

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Sergey Lazarenko:

уровни могут быть логичные, это когда по экстремумам, и расчетные, математические, это когда по хитрым формулам... У тя какие?

у меня не каких пока! через тя с детьми своими базарь х..ло

 
SanAlex:

у меня не каких пока! через тя с детьми своими базарь х..ло

не ругайся, а то так все козлы кругом будут. Как никаких? Я вот на графике вижу, S1, S2, это что не уровни что-ли? Суппорт, резистенс, это ж уровни по английски

 
SanAlex:

у меня не каких пока! через тя с детьми своими базарь х..ло

Осеннее обострение, или брат с банов откинулся? 

 

Евро то, не смогло на открытии Американской сессии сразу обновить вчерашнюю Вершину


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