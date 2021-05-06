FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 466

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ALEKSANDR GADZERA:
ну что там ваш чудо индикатор дает добро на продажу?)))

Ещё нет, отскоки это опасно и не интересно. Подождите ретеста, если не пробьёт то тогда может быть)

 
VVT:

Ещё нет, отскоки это опасно и не интересно. Подождите ретеста, если не пробьёт то тогда может быть)

Это не отскоки)

[Удален]  
VVT:

Ещё нет, отскоки это опасно и не интересно

Тренд золота вниз, поэтому отскок это вверх,т.е. сейчас отскок достиг 1959, теперь вниз в район 1830
[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

ЗОЛОТО немн0го сняли профита, щас поднимется и снова на продажу) Или если линию пробьём желтую вниз тогда тоже встанем.


зачем закрывать - рискните закрыть тут 1783.38

Файлы:
XAUUSDDaily_1783.38.png  62 kb
 
Эту неделю золото не торгую, так что решайте сами)
 

зачем вообще торговать в такие дни

одно из свойств хорошего рабочего индикатора показать и когда выходной, т.е. цена улетела за пределы торговли - выходной.

 
Fast235:
зачем вообще торговать в такие дни

это Самые лучшие дни для торговли, вот зачем

 
SanAlex:

зачем закрывать - рискните закрыть тут 1783.38

ЗОЛОТО НУ теперь да, можно забыть не недельку....


 
ALEKSANDR GADZERA:

это Самые лучшие дни для торговли, вот зачем

вы похоже из тех кто поступает так - возьму сегодня и завтра весь ход пары, вместо взял правильно половину и не открывался на другом дне

 
Доллар растёт, поэтому все инструменты за доллар нагнулись вниз, надолго ли)
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