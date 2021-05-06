FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 466
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ну что там ваш чудо индикатор дает добро на продажу?)))
Ещё нет, отскоки это опасно и не интересно. Подождите ретеста, если не пробьёт то тогда может быть)
Ещё нет, отскоки это опасно и не интересно. Подождите ретеста, если не пробьёт то тогда может быть)
Это не отскоки)
Ещё нет, отскоки это опасно и не интересно
ЗОЛОТО немн0го сняли профита, щас поднимется и снова на продажу) Или если линию пробьём желтую вниз тогда тоже встанем.
зачем закрывать - рискните закрыть тут 1783.38
зачем вообще торговать в такие дни
одно из свойств хорошего рабочего индикатора показать и когда выходной, т.е. цена улетела за пределы торговли - выходной.
зачем вообще торговать в такие дни
это Самые лучшие дни для торговли, вот зачем
зачем закрывать - рискните закрыть тут 1783.38
ЗОЛОТО НУ теперь да, можно забыть не недельку....
это Самые лучшие дни для торговли, вот зачем
вы похоже из тех кто поступает так - возьму сегодня и завтра весь ход пары, вместо взял правильно половину и не открывался на другом дне