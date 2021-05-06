FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 314
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конспирологическое общение
Представил, где-то на Исетском озере, разбив палатку и побросав удочки, два трезвых мужика у ноутбука обсуждают точки входа.
Представил, где-то на Исетском озере, разбив палатку и побросав удочки, два трезвых мужика у ноутбука обсуждают точки входа.
Ага, точно.))))
Смешно представляется))))
Представил, где-то на Исетском озере, разбив палатку и побросав удочки, два трезвых мужика у ноутбука обсуждают точки входа.
блин это есть идея , только нужно друзей из нашей сферы, а то мои меня не понимают- они живут реальностью (так они говорят)
я не спорю с ними потому что у них больше денег чем у меня (они реальность воплоти с реальными доходами)
просто у них всё получилось как и у у меня и живут на том что есть (не мало есть)
есть мультик (маловато будет) ну и я маловато будет)
-------------------------------------------
ВСЁ скромненько сегодня - но все равно заработал
блин это есть идея , только нужно друзей из нашей сферы, а то мои меня не понимают- они живут реальностью (так они говорят)
я не спорю с ними потому что у них больше денег чем у меня (они реальность воплоти с реальными доходами)
просто у них всё получилось как и у у меня и живут на том что есть (не мало есть)
есть мультик (маловато будет) ну и я маловато будет)
-------------------------------------------
ВСЁ скромненько сегодня - но все равно заработал
Думаю не надо сложности - Всё уже придумано до нас,
- если кто желает этой жизнью жить и зарабатывать, держитесь классики- не прогадаете
если кто желает этой жизнью жить и зарабатывать, держитесь классики
Эти слова можно в рамочку ставить.
Эти слова можно в рамочку ставить.
Осталось узнать ЧЭЗ....)
А еще лучше где купить и где продать.
Очередной раз продаю EUR/GBP и AUD, CAD цели прежние.
Канадец вниз на 1.3340 может сходить вполне
Он будет там 100% сейчас я на откат надеюсь...)
Он будет там 100% сейчас я на откат надеюсь...)
Канадец вниз на 1.3340 может сходить вполне
А хренли ему там делать, в низу? Так, прогуляться малость...