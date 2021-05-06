FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 314

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Aleksandr Yakovlev:

конспирологическое общение

Представил, где-то на Исетском озере, разбив палатку и побросав удочки, два трезвых мужика у ноутбука обсуждают точки входа.

 
Aleksei Stepanenko:

Представил, где-то на Исетском озере, разбив палатку и побросав удочки, два трезвых мужика у ноутбука обсуждают точки входа.

Ага, точно.))))

Смешно представляется))))

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Aleksei Stepanenko:

Представил, где-то на Исетском озере, разбив палатку и побросав удочки, два трезвых мужика у ноутбука обсуждают точки входа.

блин это есть идея , только нужно друзей из нашей сферы, а то мои меня не понимают- они живут реальностью (так они говорят)

я не спорю с ними потому что у них больше денег чем у меня (они реальность воплоти с реальными доходами)

просто у них всё получилось как и у у меня и живут на том что есть (не мало есть)

есть мультик (маловато будет) ну и я маловато будет)

-------------------------------------------

ВСЁ скромненько сегодня - но все равно заработал   

Снимок

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Alexsandr San:

блин это есть идея , только нужно друзей из нашей сферы, а то мои меня не понимают- они живут реальностью (так они говорят)

я не спорю с ними потому что у них больше денег чем у меня (они реальность воплоти с реальными доходами)

просто у них всё получилось как и у у меня и живут на том что есть (не мало есть)

есть мультик (маловато будет) ну и я маловато будет)

-------------------------------------------

ВСЁ скромненько сегодня - но все равно заработал   


Думаю не надо сложности - Всё уже придумано до нас, 

- если кто желает этой жизнью жить и зарабатывать, держитесь классики- не прогадаете 

 
Alexsandr San:

если кто желает этой жизнью жить и зарабатывать, держитесь классики 

Эти слова можно в рамочку ставить.









 
Aleksandr Yakovlev:

Эти слова можно в рамочку ставить.









Осталось узнать ЧЭЗ....)

А еще лучше где купить и где продать.

Очередной раз продаю EUR/GBP и AUD, CAD цели прежние.

 
Канадец  вниз на 1.3340 может сходить вполне
 
Alexxl2008:
Канадец  вниз на 1.3340 может сходить вполне

Он будет там 100% сейчас я на откат надеюсь...)

 
sterva:

Он будет там 100% сейчас я на откат надеюсь...)

Откат будет в понедельник 29 июня ночью , даже крутой разворот вверх на 1.62
 
Alexxl2008:
Канадец  вниз на 1.3340 может сходить вполне

А хренли ему там делать, в низу? Так, прогуляться малость...


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