FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 36
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Снижай нагрузку с депо.
На безрыбье и твоё депо с такой загрузкой для рынка тоже за рыбу сойдёт.
По фунту примерно так.
Снижай нагрузку с депо.
На безрыбье и твоё депо с такой загрузкой для рынка тоже за рыбу сойдёт.
Нагрузку не получиться снизить. Она со временем сама снизиться с увеличением депо.
Лот менять не буду да и возможности нет.
Приходиться в общем пока самому страдать.
Но это временно.
Нагрузку не получиться снизить. Она со временем сама снизиться с увеличением депо.
Лот менять не буду да и возможности нет.
Приходиться в общем пока самому страдать.
Но это временно.
сделай красиво ;)
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FAQ по сервису Сигналы
Pavel Kozlov, 2019.10.31 08:50
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Это единственный способ.
сделай красиво ;)
Было, ну и еще раз сделал)))
Снижай нагрузку с депо.
На безрыбье и твоё депо с такой загрузкой для рынка тоже за рыбу сойдёт.
Понюхают через забор и отстанут)))
По фунту примерно так.
Ну незнаю))))
сделай красиво ;)
Ну да , сделайте...
Если получится...
Ну да , сделайте...
Если, получится...
не нуждаюсь
;)
По фунту примерно так.