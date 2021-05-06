FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 36

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Aleksandr Yakovlev:



Снижай нагрузку с депо.

На безрыбье и твоё депо с такой загрузкой для рынка тоже за рыбу сойдёт.

 

По фунту примерно так.


 
ilya_v:

Снижай нагрузку с депо.

На безрыбье и твоё депо с такой загрузкой для рынка тоже за рыбу сойдёт.

Нагрузку не получиться снизить. Она со временем сама снизиться с увеличением депо. 

Лот менять не буду да и возможности нет.

Приходиться в общем пока самому страдать.

Но это временно.

 
Aleksandr Yakovlev:

Нагрузку не получиться снизить. Она со временем сама снизиться с увеличением депо. 

Лот менять не буду да и возможности нет.

Приходиться в общем пока самому страдать.

Но это временно.

сделай красиво ;)

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FAQ по сервису Сигналы

Pavel Kozlov, 2019.10.31 08:50

Кнопка "Поделиться" позволяет разместить сигнал в ленте своего профиля.


Это единственный способ.


 
Renat Akhtyamov:

сделай красиво ;)


Было, ну и еще раз сделал)))

 
ilya_v:

Снижай нагрузку с депо.

На безрыбье и твоё депо с такой загрузкой для рынка тоже за рыбу сойдёт.

Понюхают через забор и отстанут)))

 
Aleksandr Yakovlev:

По фунту примерно так.


Ну незнаю))))

 
Renat Akhtyamov:

сделай красиво ;)


Ну да , сделайте...

Если получится...

 
Lesorub:

Ну да , сделайте...

Если, получится...

не нуждаюсь

;)

 
Aleksandr Yakovlev:

По фунту примерно так.

нуууу, это только если примерно...
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