FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 80

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....с седьмого числа первого месяца висят три штука, глаза мозолят, нервы колыхають, свопчик редиски множат.    
 
Всем привет. Как долго еще канадец подниматься будет?
 
Aleksandr Yakovlev:
Всем привет. Как долго еще канадец подниматься будет?

по моей тс на нем можно было торговать вверх, на открытии дня 21, 24,25,26, сейчас перерыв

21 слив, это на H1, большие периоды вообще не смотрю

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
Всем привет. Как долго еще канадец подниматься будет?

привет! ждём красного кружочка - скорее всего, с понедельника гепом и вниз пойдёт USDCADH2

USDCADH2

 
Aleksandr Yakovlev:
Всем привет. Как долго еще канадец подниматься будет?

Смотрим недельки по индексу Канадца. Оказывается, цель взяли:

Смотрим дневки на споте. Все цели отработали! (все показывал раньше на картинках):

Идем на Н4. Видим двойной аукцион. Баи отработали, селлы в долгах + незакрытый Геп. Зная цель коррекции,

исходя из расчета средств, выделенных на сделку, набираем позицию Sell:

И вот она, вечерняя развязка всей этой завязки   


 
Lesorub:

Смотрим недельки по индексу Канадца. Оказывается, цель взяли:

Смотрим дневки на споте. Все цели отработали! (все показывал раньше на картинках):

Идем на Н4. Видим двойной аукцион. Баи отработали, селлы в долгах + незакрытый Геп. Зная цель коррекции,

исходя из расчета средств, выделенных на сделку, набираем позицию Sell:


Спасибо. 1,34441 тоже встал на продажу. Уже много в селл стоит.

Помню твои скрины да и ты как то давал мне рельсы эти.

Вижу , что цели отработаны. Хотелось бы конечно уже побыстрее вниз сходить.

И про гэп помню незакрытый. Устал уже просто сидеть в позициях по этой паре.

При хорошем раскладе практически удвоение депо будет.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Спасибо. 1,34441 тоже встал на продажу. Уже много в селл стоит.

Помню твои скрины да и ты как то давал мне рельсы эти.

Вижу , что цели отработаны. Хотелось бы конечно уже побыстрее вниз сходить.

И про гэп помню незакрытый. Устал уже просто сидеть в позициях по этой паре.

При хорошем раскладе практически удвоение депо будет.

С чем ты встал на продажу? Счёт -то слил
 

Индекс Бакса. Решают, кого обуть первыми...


[Удален]  

скорее всего, до топает к (- R3 - ) а там, можно начинать, открываться в SELL              USDCADH2

USDCADH2X 

 

КИВИ полностью отработал свой план! Заметьте, все было нарисовано ЗАРАНЕЕ...


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