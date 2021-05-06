FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 364
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Чувствую себя режисером. Все по сценарию)))
всё же! может пойти вниз!
Видимо мое учение прошло зря. Жаль(((
GBP\USD вроде как развернулась к 1.29914
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копия предыдущего поведения цены
только упал фунтик при этом ...
Всем привет. Недавно сформировался сигнал на продажу.
Первая цель в районе ТП.
Всем привет. Недавно сформировался сигнал на продажу.
Первая цель в районе ТП.
канадец слабеть быстрее чем кенгуру. Имхо конечно.
Половину позиции прикрыл уже. Первая цель в районе 0,92200
Сигнал по канадцу.
Половину позиции прикрыл уже. Первая цель в районе 0,92200
Как считаете, в первой половине дня фунт вниз пойдёт?