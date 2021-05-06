FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 364

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Чувствую себя режисером. Все по сценарию)))


 
SanAlex:

всё же! может пойти вниз! 

Видимо мое учение прошло зря. Жаль(((

 
SanAlex:

GBP\USD вроде как развернулась к 1.29914

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копия предыдущего поведения цены

только упал фунтик при этом ...

 

Всем привет. Недавно сформировался сигнал на продажу.

Первая цель в районе ТП.


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Недавно сформировался сигнал на продажу.

Первая цель в районе ТП.


По фундаменту, вроде получается в обратную сторону. Бакс какое-то время будет укрепляться -> нефть дешеветь ->

канадец слабеть быстрее чем кенгуру. Имхо конечно.

 

Половину позиции прикрыл уже. Первая цель в районе 0,92200


 

Сигнал по канадцу.


 
   Как считаете, в первой половине  дня фунт вниз пойдёт?
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Половину позиции прикрыл уже. Первая цель в районе 0,92200


Прикрыл это хорошо, главное мониторинг не прикрывая, хотя бы до следующей пятницы
 
khorosh:
   Как считаете, в первой половине  дня фунт вниз пойдёт?
Пятница, кто его знает. Сам жду отката назад, а он чего то завис.
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