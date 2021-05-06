FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 6

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Vitaly Muzichenko:

Я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Скорее всего на заборе числа до 8-9

понимать можно где-то с 15 февраля :-)

это традиция такая - у спекулянтов всего 10 месяцев в году, потому что с начала декабря до начала февраля им рекомендованно пить шампанское :-)

---

Но ведь блин, явный набор поз на слабом рынке. Так же как и сбросы в конце года

 
Maxim Kuznetsov:

понимать можно где-то с 15 февраля :-)

это традиция такая - у спекулянтов всего 10 месяцев в году, потому что с начала декабря до начала февраля им рекомендованно пить шампанское :-)

---

Но ведь блин, явный набор поз на слабом рынке. Так же как и сбросы в конце года

Да, только смущают спреды - они не завышены, значит ликвидности достаточно, а вот направление движения вводит меня в тупик.

Обожду малость, пусть устаканится. 

 
Vitaly Muzichenko:

Да, только смущают спреды - они не завышены, значит ликвидности достаточно, а вот направление движения вводит меня в тупик.

Обожду малость, пусть устаканится. 

Вне рынка это тоже позиция))

Хотя я сегодня поторговал малость.

Около 5% к депо сделал)))

 
Vitaly Muzichenko:

Да, только смущают спреды - они не завышены, значит ликвидности достаточно, а вот направление движения вводит меня в тупик.

Обожду малость, пусть устаканится. 

Спреды обеспечены ММ и заужены.То есть это удочка

а вот обождать - это правильно. Это та самая малость, которой никогда и никто не научит роботов.

[Удален]  
UsdChf 
Sell 0.9740
TP   0.9550
 
Жду когда золото подрастет золото до 1555  что бы пришортить, но кто то постоянно льет серную кислоту на молодые поросли)))
 
Vitaly Muzichenko:


Обожду малость, пусть устаканится. 

всвязи со всякими полит-событиями, тоже посижу на заборе до старого НГ хотя-бы.

подвинься !

 
Maxim Kuznetsov:

всвязи со всякими полит-событиями, тоже посижу на заборе  до старого НГ хотя-бы.

подвинься !

 
Картинок, картинок не хватает в прогнозах. И на белом фоне, ибо с чёрным фоном с мобильного телефона картинка совсем не читается.
 
Vladimir Karputov:
Картинок, картинок не хватает в прогнозах. И на белом фоне, ибо с чёрным фоном с мобильного телефона картинка совсем не читается.

Картинки по заявкам. Пара еврофунт. Есть зона накопления-есть импульсный выход из нее-

есть ретест этой зоны с заходом в зону. Ждем выход из зоны и поход на юг.

Какое будет движение вниз, хочется только предположить, что до красной линии.

Но если пройдет две трети от импульсного движения-уже хорошо.

Кстати, Ева (мой первый пост на 1 стр.)сходила практически на 100% туда, куда я и спрогнозировал.

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