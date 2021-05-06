FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 6
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Я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Скорее всего на заборе числа до 8-9
понимать можно где-то с 15 февраля :-)
это традиция такая - у спекулянтов всего 10 месяцев в году, потому что с начала декабря до начала февраля им рекомендованно пить шампанское :-)
---
Но ведь блин, явный набор поз на слабом рынке. Так же как и сбросы в конце года
понимать можно где-то с 15 февраля :-)
это традиция такая - у спекулянтов всего 10 месяцев в году, потому что с начала декабря до начала февраля им рекомендованно пить шампанское :-)
---
Но ведь блин, явный набор поз на слабом рынке. Так же как и сбросы в конце года
Да, только смущают спреды - они не завышены, значит ликвидности достаточно, а вот направление движения вводит меня в тупик.
Обожду малость, пусть устаканится.
Да, только смущают спреды - они не завышены, значит ликвидности достаточно, а вот направление движения вводит меня в тупик.
Обожду малость, пусть устаканится.
Вне рынка это тоже позиция))
Хотя я сегодня поторговал малость.
Около 5% к депо сделал)))
Да, только смущают спреды - они не завышены, значит ликвидности достаточно, а вот направление движения вводит меня в тупик.
Обожду малость, пусть устаканится.
Спреды обеспечены ММ и заужены.То есть это удочка
а вот обождать - это правильно. Это та самая малость, которой никогда и никто не научит роботов.
Обожду малость, пусть устаканится.
всвязи со всякими полит-событиями, тоже посижу на заборе до старого НГ хотя-бы.
подвинься !
всвязи со всякими полит-событиями, тоже посижу на заборе до старого НГ хотя-бы.
подвинься !
Картинок, картинок не хватает в прогнозах. И на белом фоне, ибо с чёрным фоном с мобильного телефона картинка совсем не читается.
Картинки по заявкам. Пара еврофунт. Есть зона накопления-есть импульсный выход из нее-
есть ретест этой зоны с заходом в зону. Ждем выход из зоны и поход на юг.
Какое будет движение вниз, хочется только предположить, что до красной линии.
Но если пройдет две трети от импульсного движения-уже хорошо.
Кстати, Ева (мой первый пост на 1 стр.)сходила практически на 100% туда, куда я и спрогнозировал.