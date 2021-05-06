FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 293
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пятничное баловство по канадцу.
А не плохо я так зацепился на минутном графике.
А не плохо я так зацепился на минутном графике.
ню ню ...
Да тут просто где то разворот должен быть. Подыскал местечко.
Движение вниз должно быть чуть более 100 п. до 1 цели.
Да тут просто где то разворот должен быть. Подыскал местечко.
Движение вниз должно быть чуть более 100 п. до 1 цели.
.
А не плохо я так зацепился на минутном графике.
Ты же вчера говорил что на 1.4030 точка входа а зацепился раньше))))
Вообще это уже не важно всех с пятницей пора лить))))
Куда пойдёт - верх или вниз???
Куда пойдёт - верх или вниз???
На выходные)))
Я думаю вверх, но буду ждать понедельник.
На выходные)))
Я думаю вверх, но буду ждать понедельник.
то что, перейдут открытые позиции, на следующую неделю - это точно. а у кого,какое мнение, по поводу направления ?( в какую сторону, пара хочет???)
---------------------
Моё желание - что бы она сходила, туда и туда.
что-то тема сдохла что-ли ?
к утру понедельника не то чтобы прогнозов, даже мнений не слышно
я так жду свистка - евро, фунт и все прочие сошлись в консенсус и в понедельник, на край утро вторника ожидаются новости (или очень толстые слухи), чтобы запустить механизм по новой
красивейшая фигура "флаг", её потом в академиях будут преподавать :-)
а пока и ненадолго евро смотрит вниз, а франк вверх, но оба ненадолго и оба с ловушкой..FIX: франк смотрит вверх..про фунт нечаянная опечатка,оба они на Ф