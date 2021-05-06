FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 293

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Пятничное баловство по канадцу.


 

А не плохо я так зацепился на минутном графике.


 
Aleksandr Yakovlev:

А не плохо я так зацепился на минутном графике.

ню ню ...
 
Renat Akhtyamov:
ню ню ...

Да тут просто где то разворот должен быть. Подыскал местечко.

Движение вниз должно быть чуть более 100 п. до 1 цели.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да тут просто где то разворот должен быть. Подыскал местечко.

Движение вниз должно быть чуть более 100 п. до 1 цели.


.

 
Aleksandr Yakovlev:

А не плохо я так зацепился на минутном графике.


Ты же вчера говорил что на 1.4030 точка входа а зацепился раньше))))

Вообще это уже не важно всех с пятницей пора лить))))

[Удален]  

Куда пойдёт - верх или вниз???

GBPCADH2

 
Alexsandr San:

Куда пойдёт - верх или вниз???

На выходные)))

Я думаю вверх, но буду ждать понедельник.

[Удален]  
MakarFX:

На выходные)))

Я думаю вверх, но буду ждать понедельник.

то что, перейдут открытые позиции, на следующую неделю - это точно. а у кого,какое мнение, по поводу направления ?( в какую сторону, пара хочет???)

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Моё желание - что бы она сходила, туда и туда.

 

что-то тема сдохла что-ли ? 

к утру понедельника не то чтобы прогнозов, даже мнений не слышно

я так жду свистка - евро, фунт и все прочие сошлись в консенсус и в понедельник, на край утро вторника ожидаются новости (или очень толстые слухи), чтобы запустить механизм по новой

красивейшая фигура "флаг", её потом в академиях будут преподавать :-)

а пока и ненадолго евро смотрит вниз, а франк вверх, но оба ненадолго и оба с ловушкой..

FIX: франк смотрит вверх..про фунт нечаянная опечатка,оба они на Ф
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