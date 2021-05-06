FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 595
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Вы спрашивали сегодня про оранжевою линию, я сегодня нашёл отличный Индикатор, который рисует эту линию.
https://www.mql5.com/ru/code/30767
спасибо
есть у кого какие еще мысли по фунту?
есть у кого какие еще мысли по фунту?
откуда им взяться до Нонфармов? Счас выйдут данные, после рынок прореагирует, а там и мы увидим
По фунту обновлен максимум августа прошлого года.
Можно искать повторную точку на продажу
есть у кого какие еще мысли по фунту?
Район 1.3460 - 1.3450 может быть переломным /текущая/,
но этого мало нужна ещё разворотная модель а её пока нет.
Основной счёт:
Копир:
1.3450 - 1.3460 эти уровни могут стать переломными, но нужно подтверждение разворота.
Хороших сем профитов... . /
Основной счёт:
Копир:
Жесть
По фунту обновлен максимум августа прошлого года.
Можно искать повторную точку на продажу
Это канал может быть и продолжение... ./
Жесть
К среде в три раза основной и копи счета поднимутся... ./
К среде в три раза основной и копи счета поднимутся... ./
видали мы подъемы на демо счетах и покруче