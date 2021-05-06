FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 595

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SanAlex:

Вы спрашивали сегодня про оранжевою линию, я сегодня нашёл отличный Индикатор, который рисует эту линию.

https://www.mql5.com/ru/code/30767  

спасибо

 

есть у кого какие еще мысли по фунту?

 
Aleksandr Yakovlev:

есть у кого какие еще мысли по фунту?

откуда им взяться до Нонфармов? Счас выйдут данные, после рынок прореагирует, а там и мы увидим

 

По фунту обновлен максимум августа прошлого года.

Можно искать повторную точку на продажу

 
Aleksandr Yakovlev:

есть у кого какие еще мысли по фунту?

Район 1.3460 - 1.3450 может быть переломным /текущая/,

но этого мало нужна ещё разворотная модель а её пока нет.

 

Основной счёт:

Копир:

1.3450 - 1.3460 эти уровни могут стать переломными, но нужно подтверждение разворота.

Хороших сем профитов... . /

 
Rustam Galkeev:

Основной счёт:

Копир:

Жесть

 
Aleksandr Yakovlev:

По фунту обновлен максимум августа прошлого года.

Можно искать повторную точку на продажу

Это канал  может быть и продолжение... ./


 
Ivan Butko:

Жесть

К среде в три раза основной и копи счета поднимутся... ./

 
Rustam Galkeev:

К среде в три раза основной и копи счета поднимутся... ./

видали мы подъемы на демо счетах и покруче

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