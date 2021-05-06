FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 426

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Lesorub:

Евру смотри, все разом отобьешь!

И фунта, пунктов на 80 в бай...

У меня уже достаточно открыто
 
ALEKSANDR GADZERA:
У меня уже достаточно открыто

Тоже правильно!


 
Просто, начался уход в кэш. Или, его имитация. Доллар растёт к всему. Так бывает, когда биржи рушатся. 
 
ALEKSANDR GADZERA:
У меня уже достаточно открыто
Ну вроде пошли потихоньку....
 
ALEKSANDR GADZERA:
Ну вроде пошли потихоньку....

Красиво. 

 
Алексей Тарабанов:

Красиво. 

Да пока ещё не очень..... будет по 100-200 пунктов будет веселее 
 

Сделка по Евро


 
Я вам ещё сделку по рублю не показывал ) 
 
Алексей Тарабанов:
Я вам ещё сделку по рублю не показывал ) 
Нука))) судЯ по тому, как там ракету запустили 2000-3000usd можно было за день взять без напряга взять.
 
ALEKSANDR GADZERA:

Все как в аптеке, только не успеть за всеми блин..... 

только как-то быстро слишком)))


Всем салют!

GBPNZD Ну получилось вот так: я думал будет максимум,   но получился минимум, соответственно идем вверх снова....

до:

 

после: 


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