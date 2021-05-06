FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 426
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Евру смотри, все разом отобьешь!
И фунта, пунктов на 80 в бай...
У меня уже достаточно открыто
Тоже правильно!
У меня уже достаточно открыто
Ну вроде пошли потихоньку....
Красиво.
Красиво.
Сделка по Евро
Я вам ещё сделку по рублю не показывал )
Все как в аптеке, только не успеть за всеми блин..... #4126
только как-то быстро слишком)))
Всем салют!
GBPNZD Ну получилось вот так: я думал будет максимум, #4175 но получился минимум, соответственно идем вверх снова....
до:
после: