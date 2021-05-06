FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 11
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Всем привет. Вчера про фунт говорил вам всем и показывал точку входа.
Надеюсь кто нибудь воспользовался)))
Не соврал :)
Привет, смотрю немного взял на продаже.
Да и я не ошибся))
Привет, смотрю немного взял на продаже.
Да и я не ошибся))
Приветствую! )
Нет, не взял, Я же пока не торгую - писал об этом, но прогноз могу дать :)
Смотрим евру к йене, сейчас появился импульсный бар в лонг и выход с каналаP.S. А где Лесоруб подевался, без него как-то не то, кто знает?
Приветствую! )
Нет, не взял, Я же пока не торгую - писал об этом, но прогноз могу дать :)
Смотрим евру к йене, сейчас появился импульсный бар в лонг и выход с каналаP.S. А где Лесоруб подевался, без него как-то не то, кто знает?
Не, не в курсе где он.
Приветствую! )P.S. А где Лесоруб подевался, без него как-то не то, кто знает?
Ага, не хватает его !!!!
Из-за нехватки времени просил написать простенький скрипт, в общем написал сам, так-как добровольцев не нашлось
Оставлю здесь, может кому пригодится кто торгует крупным лотом и нужно дробить на мелкие, по понятным причинам исходник не прилагаю
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Совершил сделку как показано на скрине. Часть соответственно закрыл и перевел в БУ. После закрепления цены под 1,30540 будет повторно совершена сделка на продажу.
Цели вообще в самом низу 1,20-1,22
Совершил сделку как показано на скрине. Часть соответственно закрыл и перевел в БУ. После закрепления цены под 1,30540 будет повторно совершена сделка на продажу.
Цели вообще в самом низу 1,20-1,22