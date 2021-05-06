FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 11

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Щас наверно ена снесет всех конкурентов
[Удален]  
UsdJpy
Sell 108.85
Take 108
 

Всем привет. Вчера про фунт говорил вам всем и показывал точку входа.

Надеюсь кто нибудь воспользовался)))


 
Vitaly Muzichenko:

Не соврал :)


Привет, смотрю немного взял на продаже.

Да и я не ошибся))

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет, смотрю немного взял на продаже.

Да и я не ошибся))

Приветствую! )

Нет, не взял, Я же пока не торгую - писал об этом, но прогноз могу дать :)

Смотрим евру к йене, сейчас появился импульсный бар в лонг и выход с канала

P.S. А где Лесоруб подевался, без него как-то не то, кто знает?
 
Vitaly Muzichenko:

Приветствую! )

Нет, не взял, Я же пока не торгую - писал об этом, но прогноз могу дать :)

Смотрим евру к йене, сейчас появился импульсный бар в лонг и выход с канала

P.S. А где Лесоруб подевался, без него как-то не то, кто знает?

Не, не в курсе где он.

 
Vitaly Muzichenko:

Приветствую! )

P.S. А где Лесоруб подевался, без него как-то не то, кто знает?

Ага, не хватает его !!!! 

 

Из-за нехватки времени просил написать простенький скрипт, в общем написал сам, так-как добровольцев не нашлось

Оставлю здесь, может кому пригодится кто торгует крупным лотом и нужно дробить на мелкие, по понятным причинам исходник не прилагаю

Класть в папку "Скрипты"

Файлы:
OpenPartialLot.ex4  19 kb
 

Совершил сделку как показано на скрине. Часть соответственно закрыл и перевел в БУ. После закрепления цены под 1,30540 будет повторно совершена сделка на продажу.

Цели вообще в самом низу 1,20-1,22


 
Aleksandr Yakovlev:

Совершил сделку как показано на скрине. Часть соответственно закрыл и перевел в БУ. После закрепления цены под 1,30540 будет повторно совершена сделка на продажу.

Цели вообще в самом низу 1,20-1,22


Ох, импульс! Спасибо) Висит, глаз радует D)))

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