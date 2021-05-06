FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 490
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кто предлагает кредит - тот как обычно связан со структурой мошенничества
Речь не об этом, кредит можно взять в банке, создателю грааля нет смысла этим делиться или продавать, он и так прибылен)
Речь не об этом, кредит можно взять в банке, создателю грааля нет смысла этим делиться или продавать, он и так прибылен)
если дошло до кредита, тоды в первую очередь пересматриваем систему.
ибо кредит - это первый признак появления на глазах розовых очков
в торговле такое приводит только к убыткам на всю сумму кредита и далеко не факт, что на этом будет стоп
если дошло до кредита, тоды в первую очередь пересматриваем систему.
ибо кредит - это первый признак появления на глазах розовых очков
в торговле такое приводит только к убыткам на всю сумму кредита и далеко не факт, что на этом будет стоп
))) я имел ввиду зачем при прибыльных ТС искать инвесторов? зачем делать прогнозы или продавать кому то сигналы ведь они уже приносят прибыль)
серьезные не пипсуют по индюкам
а ждут того движения, которое реально будет
енька на днях жестко улетела вверх, фунт вниз не ушел
ну чем не сигнал?
брексит проанализируй например с этой точки зрения
;)
По фунту. Буду ждать.
Сегодня среда - своп увеличивается, так что бы, все закрылись с прибылью сегодня.
По фунту. Буду ждать.
Давно жду, устал уже
Терпение друг мой, терпение.
По фунту. Буду ждать.