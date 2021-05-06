FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 490

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SanAlex:

кто предлагает кредит - тот как обычно связан со структурой мошенничества  

Речь не об этом, кредит можно взять в банке, создателю грааля нет смысла этим делиться или продавать, он и так прибылен)

 
VVT:

Речь не об этом, кредит можно взять в банке, создателю грааля нет смысла этим делиться или продавать, он и так прибылен)

если дошло до кредита, тоды в первую очередь пересматриваем систему.

ибо кредит - это первый признак появления на глазах розовых очков

в торговле такое приводит только к убыткам на всю сумму кредита и далеко не факт, что на этом будет стоп

[Удален]  
И вообще в этой сфере - Сегодня пальцы веером ! - а, в завтра сопли пузырём!
 
Renat Akhtyamov:

если дошло до кредита, тоды в первую очередь пересматриваем систему.

ибо кредит - это первый признак появления на глазах розовых очков

в торговле такое приводит только к убыткам на всю сумму кредита и далеко не факт, что на этом будет стоп

))) я имел ввиду зачем при прибыльных ТС искать инвесторов? зачем делать прогнозы или продавать кому то сигналы ведь они уже приносят прибыль)

 
Renat Akhtyamov:

серьезные не пипсуют по индюкам

а ждут того движения, которое реально будет

енька на днях жестко улетела вверх, фунт вниз не ушел

ну чем не сигнал?

брексит проанализируй например с этой точки зрения

;)

Это не сигнал, сигнал должен включать в себя место входа в рынок, вот как здесь . Кому нужен сигнал такой (типо в течение месяца упадёт) , мистер очивидность. Не умеете прогнозировать так и скажите , Система у него))
и причём тут Брэксит, двоечник))) это Форекс а не рынок акций или фьючерсов)))) жру нимагу... давайте задвиньте что нибудь умного про фундаментальный анализ))) ухахаха 
Умничать прекращайте и давайте прогнозы с точным местом входы и направление движения, а если не можете, постойте в стороне и не докапывайтесь. 
 

По фунту. Буду ждать.


[Удален]  

Сегодня среда - своп увеличивается, так что бы, все закрылись с прибылью сегодня.

 

 
Aleksandr Yakovlev:

По фунту. Буду ждать.


Давно жду, устал уже 
 
ALEKSANDR GADZERA:
Давно жду, устал уже 

Терпение друг мой, терпение.

 
Aleksandr Yakovlev:

По фунту. Буду ждать.


Вот поучитесь это сигнал Renat Akhtyamov это сигнал

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