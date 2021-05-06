FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 598

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Rustam Galkeev:
   

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5) Что касаемо самого процесса в трейденге есть два типа:

1/Работующие на повадке - это те кто не знает или не хочет, а может просто не умеет анализировать и думать, строго идут по стрелкам и машкам и прочих индюков в ожидании пересечения или сигнала / как правило текущий / (Есть категория которые делают игрушки под себя и умеют ими пользоваться и неплохо применяют на практике - еденицы)

2/Работающие без индикаторов - это те кто анализирует рынок исходя из практических навыков и применяя наиболее эффективные методы анализа и инструментария под свой тип торговли и

рассматривают индикаторы как вспомогательный инструмент а не основной / 3) /... ./

 Надеюсь более раскрыто ответил... ./ 

Рустам, из первого вытекает второе.

Сначала индикатор, а потом его осмысленное мат представление.

Например у меня сейчас математическая модель дает четкое понимание - что наиболее выгодно в данный момент из четырех вариантов:

купить, продать, закрыть покупку или закрыть продажу.

 
Renat Akhtyamov:

Рустам, из первого вытекает второе.

Сначала индикатор, а потом его осмысленное мат представление.

Например у меня сейчас математическая модель дает четкое понимание - что наиболее выгодно в данный момент из четырех вариантов:

купить, продать, закрыть покупку или закрыть продажу.

См. Картинку базовая разметка, а что делать на каждом Time отрезке решение принимает сам... ./


Вот длинна предыдущей волны. Определи разворот по 3ке обычная математика + геометрия... ./


 
Rustam Galkeev:

См. Картинку базовая разметка, а что делать на каждом Time отрезке решение принимает сам... ./

ничо не понял
 
Renat Akhtyamov:
ничо не понял

Вот и я о том. Базовая техника построения каналов и зон с их последующем моделированием путём вычислений... ./

 
Rustam Galkeev:

Вот и я о том. Базовая техника построения каналов и зон с их последующем моделированием путём вычислений... ./

Каналов или волн?

 
Вадим Новопашин:

1.33900-133700 попробуйте успеть перевести в безубыток !))))

Это видно будет по Таблице.

Возможно и дальше пройдём, забегать вперёд не буду.

А так да сё верно есть такая ценовая метка и приблизительно Time исполнения... ./)))


 
VVT:

Каналов или волн?

Из чего по вашему состоит канал ?

 
Rustam Galkeev:

Из чего по вашему состоит канал ?

По Вашей картинке и по точкам 1 2 3 4 5 строятся волны, для канала стока точек не нужно)

 
VVT:

По Вашей картинке и по точкам 1 2 3 4 5 строятся волны, для канала стока точек не нужно)

Вам возможно виднее если рассматриваете только текущую ситуацию... ./

 
Rustam Galkeev:

Вам возможно виднее если рассматриваете только текущую ситуацию... ./

Речь не обо мне, речь о Вашем методе построения, мне не совсем понятно, поясните пожалуйста

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