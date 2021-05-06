FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 598
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5) Что касаемо самого процесса в трейденге есть два типа:
1/Работующие на повадке - это те кто не знает или не хочет, а может просто не умеет анализировать и думать, строго идут по стрелкам и машкам и прочих индюков в ожидании пересечения или сигнала / как правило текущий / (Есть категория которые делают игрушки под себя и умеют ими пользоваться и неплохо применяют на практике - еденицы)
2/Работающие без индикаторов - это те кто анализирует рынок исходя из практических навыков и применяя наиболее эффективные методы анализа и инструментария под свой тип торговли и
рассматривают индикаторы как вспомогательный инструмент а не основной / 3) /... ./
Надеюсь более раскрыто ответил... ./
Рустам, из первого вытекает второе.
Сначала индикатор, а потом его осмысленное мат представление.
Например у меня сейчас математическая модель дает четкое понимание - что наиболее выгодно в данный момент из четырех вариантов:
купить, продать, закрыть покупку или закрыть продажу.
Рустам, из первого вытекает второе.
Сначала индикатор, а потом его осмысленное мат представление.
Например у меня сейчас математическая модель дает четкое понимание - что наиболее выгодно в данный момент из четырех вариантов:
купить, продать, закрыть покупку или закрыть продажу.
См. Картинку базовая разметка, а что делать на каждом Time отрезке решение принимает сам... ./
Вот длинна предыдущей волны. Определи разворот по 3ке обычная математика + геометрия... ./
См. Картинку базовая разметка, а что делать на каждом Time отрезке решение принимает сам... ./
ничо не понял
Вот и я о том. Базовая техника построения каналов и зон с их последующем моделированием путём вычислений... ./
Вот и я о том. Базовая техника построения каналов и зон с их последующем моделированием путём вычислений... ./
Каналов или волн?
1.33900-133700 попробуйте успеть перевести в безубыток !))))
Это видно будет по Таблице.
Возможно и дальше пройдём, забегать вперёд не буду.
А так да сё верно есть такая ценовая метка и приблизительно Time исполнения... ./)))
Каналов или волн?
Из чего по вашему состоит канал ?
Из чего по вашему состоит канал ?
По Вашей картинке и по точкам 1 2 3 4 5 строятся волны, для канала стока точек не нужно)
По Вашей картинке и по точкам 1 2 3 4 5 строятся волны, для канала стока точек не нужно)
Вам возможно виднее если рассматриваете только текущую ситуацию... ./
Вам возможно виднее если рассматриваете только текущую ситуацию... ./
Речь не обо мне, речь о Вашем методе построения, мне не совсем понятно, поясните пожалуйста