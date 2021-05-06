FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 205

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нет.

 

1.Для примера, проведите линию на ене 107,820 и посмотрите. Это сегодняшняя ситуация.

2.Линия 107,930 от 13 апреля.

Такие ситуации можете искать по всем парам. Профита вам.
 
Фунт за сутки должен коснуться 1.2650 вверху,затем мутный откат и в понедельник после 15-00 опять вверх.
 
Aleksandr Yakovlev:

1.Для примера, проведите линию на ене 107,820 и посмотрите. Это сегодняшняя ситуация.

2.Линия 107,930 от 13 апреля.

Такие ситуации можете искать по всем парам. Профита вам.
Согласен,спасибо за примеры, у меня вообще йена на 76,33 смотрит
 
Alexxl2008:
Согласен,спасибо за примеры, у меня вообще йена на 76,33 смотрит

нет.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Хочу вам сделать всем подарочек. Но это 1 и последний в своем роде будет.

Покажу 1 конструкцию которая работает.

Используйте ее на 30 м. графике. Можете конечно и на других пробовать.


По Вашей картинке видно. - а вот пытаюсь, найти где мне входить, по вашей теории - не найду.

USDJPYM30 

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а ещё натворил делов - переключил на 30 минут - и забыл, что эта красная точка, закроет позицию 

USDJPYM30ь

 
Alexsandr San:

По Вашей картинке видно. - а вот пытаюсь, найти где мне входить, по вашей теории - не найду.

 

А зачем линейный график. У меня разве так? Опять все шиворот на выворот)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Пожалуйста. Пользуйтесь.

Это пример использования 5 и 30м. графиков для входа.

Но вы конечно же сами используйте данную конструкцию так как посчитаете нужным.

Цена может дать много, так и не очень.


совершенно уверен что будет вот так: ну никак не вниз.

 

 
ALEKSANDR GADZERA:

совершенно уверен что будет вот так: ну никак не вниз.

 

Конечно. Все может быть)))

 

GBPUSD Вариант А

Вариант Б. Ну возможно еще вот так, думаю что скорее всего уже летим вниз, примерно до уровня красной линии. Ну если по варианту А то все равно вниз, до красной линии.



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