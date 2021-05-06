FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 205
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нет.
1.Для примера, проведите линию на ене 107,820 и посмотрите. Это сегодняшняя ситуация.
2.Линия 107,930 от 13 апреля.Такие ситуации можете искать по всем парам. Профита вам.
1.Для примера, проведите линию на ене 107,820 и посмотрите. Это сегодняшняя ситуация.
2.Линия 107,930 от 13 апреля.Такие ситуации можете искать по всем парам. Профита вам.
Согласен,спасибо за примеры, у меня вообще йена на 76,33 смотрит
нет.
Хочу вам сделать всем подарочек. Но это 1 и последний в своем роде будет.
Покажу 1 конструкцию которая работает.
Используйте ее на 30 м. графике. Можете конечно и на других пробовать.
По Вашей картинке видно. - а вот пытаюсь, найти где мне входить, по вашей теории - не найду.
---------------------------
а ещё натворил делов - переключил на 30 минут - и забыл, что эта красная точка, закроет позицию
По Вашей картинке видно. - а вот пытаюсь, найти где мне входить, по вашей теории - не найду.
А зачем линейный график. У меня разве так? Опять все шиворот на выворот)))
Пожалуйста. Пользуйтесь.
Это пример использования 5 и 30м. графиков для входа.
Но вы конечно же сами используйте данную конструкцию так как посчитаете нужным.
Цена может дать много, так и не очень.
совершенно уверен что будет вот так: ну никак не вниз.
совершенно уверен что будет вот так: ну никак не вниз.
Конечно. Все может быть)))
GBPUSD Вариант А
Вариант Б. Ну возможно еще вот так, думаю что скорее всего уже летим вниз, примерно до уровня красной линии. Ну если по варианту А то все равно вниз, до красной линии.