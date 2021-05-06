FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 34

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ilya_v:

По мне так с такими загонами как на ауди - кукл скоро будет сам с собой торговать.

Т.к на форе даже лохов скоро не останется.

Это ошибочное мнение, лохи не мамонты никогда не вымрут)))

 
Эксперты, что с ауди?
 
Ivan Butko:
Эксперты, что с ауди?

Индексы и трежерис падают,нефть вниз, голд вверх. Австралия, к тому же, горит и тонет.(Не эксперт)

 
Ауди вверх идет на 0.6940 и затем вниз на 0.6670
 
Что за тишина в ветке, ауди раздал каждому по несколько лосей и залечиваете раны? )))
 
Vitaly Muzichenko:
Что за тишина в ветке, ауди раздал каждому по несколько лосей и залечиваете раны? )))

Привет. Ауди сейчас не торгую пока. По канадцу увлекаюсь.

 
Vitaly Muzichenko:
Что за тишина в ветке, ауди раздал каждому по несколько лосей и залечиваете раны? )))
ауди васчпе не надо пока трогать
 
Renat Akhtyamov:
ауди васчпе не надо пока трогать

Надо ... было, но уже поздно. Усредняю по-немного 

 

Когда чел знает цель и знает, чем рискует, то сидит на попе ровно...


 

Поехали дальше. Вот картина много дней назад:

Смотрим, что стало на сегодня:

Как можно наблюдать, КУКЛ действует стандартно:

ЦЕЛЬ - ЗАГОН - КИДАЛОВО!!!

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