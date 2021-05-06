FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 34
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По мне так с такими загонами как на ауди - кукл скоро будет сам с собой торговать.
Т.к на форе даже лохов скоро не останется.
Это ошибочное мнение, лохи не мамонты никогда не вымрут)))
Эксперты, что с ауди?
Индексы и трежерис падают,нефть вниз, голд вверх. Австралия, к тому же, горит и тонет.(Не эксперт)
Что за тишина в ветке, ауди раздал каждому по несколько лосей и залечиваете раны? )))
Привет. Ауди сейчас не торгую пока. По канадцу увлекаюсь.
Что за тишина в ветке, ауди раздал каждому по несколько лосей и залечиваете раны? )))
ауди васчпе не надо пока трогать
Надо ... было, но уже поздно. Усредняю по-немного
Когда чел знает цель и знает, чем рискует, то сидит на попе ровно...
Поехали дальше. Вот картина много дней назад:
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.01.15 07:34
Кручу, верчу...
Смотрим, что стало на сегодня:
Как можно наблюдать, КУКЛ действует стандартно:
ЦЕЛЬ - ЗАГОН - КИДАЛОВО!!!