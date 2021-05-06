FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 576
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Всем привет. По фунту у меня аж 3 варианта развития ситуации.
Белиберда в общем. Но и в этой билиберде есть точки, где можно поторговать.
Я конечно же склоняюсь к походу вниз.
Да, и еще забыл сказать . Линия 1,33115 должна быть пробита, чтобы точно быть уверенным, что тренд восходящий сломлен.
Синенький самый правильный
ХМ. Жаль... ./
почему жать? я не знаю что там будет, там может быть и максимум.
GBPUSD в 19:00 по закрытию Н1 и М30 тоже денежная будет. Думаю там будет минимум текущего движения
почему жать? я не знаю что там будет, там может быть и максимум.
Всё известно зарание и все кати, нет секрета... ./
Всё известно зарание и все кати, нет секрета... ./
да, известно все заранее ... щас покажу на М1 ... для примера.
Ну знал-бы - не спрашивал)
На телефон поставил 4 и 5, но там одно окно в терминале, на котором свечи по 1 миллиметру и их рассмотреть понятное дело - невозможно.
То есть, на андроиде нельзя открыть 1 терминал и несколько графиков?
GBPUSD вот тут будет экстремум. скорее всего минимум в 13:43, а потом еще один в 14:06
Блуд и только... ./ Всё известно зарание и голову ломать не нуно... ./
Проблема моей теории заключается в том, что когда мы находимся вот тут.... то логика срабатывает и не дает уложиться в голове что в 13:43 будет экстремум максимум, так как мы до этого, шли благополучно вниз.... тут еще на этом примере не сильно сложно, экстремум сформировался за 4 свечи.... а бывает за 2 формируется и тогда совсем не понятно как вот тут #5697 , либо я ошибся и там слева был минимум либо я прав.... но эту проблему решаю, все решаемо.
Проблема моей теории заключается в том, что когда мы находимся вот тут.... то логика срабатывает и не дает уложиться в голове что в 13:43 будет экстремум максимум, так как мы до этого, шли благополучно вниз.... тут еще на этом примере не сильно сложно, экстремум сформировался за 4 свечи.... а бывает за 2 формируется и тогда совсем не понятно как вот тут #5697 , либо я ошибся и там слева был минимум либо я прав.... но эту проблему решаю, все решаемо.
Плохо обучают видно... ./
GBPUSD ну а втором на одну свечу ошибся... поторопился... но это не критично для торговли даже. На Н1 или Н4 такие экстремумы дали бы по 80-150 пунктов.