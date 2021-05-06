FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 606

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Фунта Н4 закрыли Рикшей - никто не знает куда стоять далее...

Значит будут разводить обе банды по очереди, скорее всего.

 

Как то так . Всё почти забрал... ./

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EURUSDWeekly  сейчас на распутье - или пойдёт хорошо верх или вернётся к цели 1.13794

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GBPUSDWeekly 1.36701 ещё не отработал верхушку

у фунта скорее всего - конечная остановка, у отметки 1.37446 

 

Вчерашние сделки по фунту + парочка сегодняшних.


 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я бы от подарка такого не отказался.

наверно ушел на сигналы... если конечно $30 не жалко от 20К на аренду... а может и не знал про сигналы, а ему и не говорили... так раскручивали...))

 
Фунта купить есть желающие ?
 
Dikons:
Фунта купить есть желающие ?

Так купили и часть закрыли ужо)))


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Всё, наконец-то слепил Индикатор, показывающий будущее. - прошлое теперь позади.

- Фунт, собирается покорять вершину.

GBPUSDM30

 
SanAlex:

Всё, наконец-то слепил Индикатор, показывающий бедующее. - прошлое теперь позади.

- Фунт, собирается покорять вершину.


1,35200--1,35400 ?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

1,35200--1,35400 ?

это и так понятно - а вот если, ещё в будущее, то ещё выше.

GBPUSDMonthly 

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когда цена выше розовой и коричневой - это верх. если будет цена ниже этих линии - это вниз. 

- серые линии поддержки - от них, цена возвращается или пробивает и шурует не остановишь. 

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