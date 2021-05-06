FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 606
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Фунта Н4 закрыли Рикшей - никто не знает куда стоять далее...
Значит будут разводить обе банды по очереди, скорее всего.
Как то так . Всё почти забрал... ./
EURUSDWeekly сейчас на распутье - или пойдёт хорошо верх или вернётся к цели 1.13794
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GBPUSDWeekly 1.36701 ещё не отработал верхушку
у фунта скорее всего - конечная остановка, у отметки 1.37446
Вчерашние сделки по фунту + парочка сегодняшних.
Привет. Я бы от подарка такого не отказался.
наверно ушел на сигналы... если конечно $30 не жалко от 20К на аренду... а может и не знал про сигналы, а ему и не говорили... так раскручивали...))
Фунта купить есть желающие ?
Так купили и часть закрыли ужо)))
Всё, наконец-то слепил Индикатор, показывающий будущее. - прошлое теперь позади.
- Фунт, собирается покорять вершину.
Всё, наконец-то слепил Индикатор, показывающий бедующее. - прошлое теперь позади.
- Фунт, собирается покорять вершину.
1,35200--1,35400 ?
1,35200--1,35400 ?
это и так понятно - а вот если, ещё в будущее, то ещё выше.
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когда цена выше розовой и коричневой - это верх. если будет цена ниже этих линии - это вниз.
- серые линии поддержки - от них, цена возвращается или пробивает и шурует не остановишь.