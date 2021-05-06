FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 54

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ребята смотрю не унывают) молодцы!) 

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Viktar DayTrader:

ребята смотрю не унывают) молодцы!) 

Устали народ накалывать?
 

Веселый день. Евра так и достала мой стоп.(

Что интересно ее так двинуло?

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sterva:

Веселый день. Евра так и достала мой стоп.(

Что интересно ее так двинуло?

Похоже, что Она идёт к Большому ГЭПу:)



 
Aleksandr Praslov:

Похоже, что Она идёт к Большому ГЭПу:)

На 0790 у меня будет слит 1 счёт, и до этого осталось всего 60 п. Не зря всем говорю: "Хочешь слить очередной счёт - снова торгуй еврой и фунтом"

 
Vitaly Muzichenko:

На 0790 у меня будет слит 1 счёт, и до этого осталось всего 60 п. Не зря всем говорю: " Хочешь слить очередной счёт - снова торгуй еврой и фунтом"

А что не так с Фунтом???

400 пунктов я нарисовал выше, кому надо, работают...


А что не так с Еврой???

То же самое, цели обозначены, работайте без напряга...


Сейчас на рынке сигналов - море!

Но, за все приходится платить.

 
Lesorub:

А что не так с Фунтом???

400 пунктов я нарисовал выше, кому надо, работают...

Ну это сейчас так, а завтра не так. Это очень манипулируемые пары

А вот и цели


 
Lesorub:

Колян, еще в позе???

Крепись, чуть - чуть осталось...


Может начать набор позы в обратку или рано?

 
Vitaly Muzichenko:

Ну это сейчас так, а завтра не так. Это очень манипулируемые пары

А вот и цели


Короче, смотри все, что с КИВИ.

Спасибо скажешь потом!

Больше помочь мне нечем...

 
Nikolai Krylov:

Может начать набор позы в обратку или рано?

Николай, накуя???

Работать только по сигналу.

Нарисовал ОН цель, ждем противоход, считаем, сколько можем выдержать и в путь!

Дорого, конечно, стоит вход, но сигнал верный!


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