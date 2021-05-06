FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ребята смотрю не унывают) молодцы!)
ребята смотрю не унывают) молодцы!)
Веселый день. Евра так и достала мой стоп.(
Что интересно ее так двинуло?
Веселый день. Евра так и достала мой стоп.(
Что интересно ее так двинуло?
Похоже, что Она идёт к Большому ГЭПу:)
Похоже, что Она идёт к Большому ГЭПу:)
На 0790 у меня будет слит 1 счёт, и до этого осталось всего 60 п. Не зря всем говорю: "Хочешь слить очередной счёт - снова торгуй еврой и фунтом"
На 0790 у меня будет слит 1 счёт, и до этого осталось всего 60 п. Не зря всем говорю: " Хочешь слить очередной счёт - снова торгуй еврой и фунтом"
А что не так с Фунтом???
400 пунктов я нарисовал выше, кому надо, работают...
А что не так с Еврой???
То же самое, цели обозначены, работайте без напряга...
Сейчас на рынке сигналов - море!
Но, за все приходится платить.
А что не так с Фунтом???
400 пунктов я нарисовал выше, кому надо, работают...
Ну это сейчас так, а завтра не так. Это очень манипулируемые пары
А вот и цели
Колян, еще в позе???
Крепись, чуть - чуть осталось...
Может начать набор позы в обратку или рано?
Ну это сейчас так, а завтра не так. Это очень манипулируемые пары
А вот и цели
Короче, смотри все, что с КИВИ.
Спасибо скажешь потом!
Больше помочь мне нечем...
Может начать набор позы в обратку или рано?
Николай, накуя???
Работать только по сигналу.
Нарисовал ОН цель, ждем противоход, считаем, сколько можем выдержать и в путь!
Дорого, конечно, стоит вход, но сигнал верный!