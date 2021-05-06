FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 137

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USDJPY порядком притомила,  ждем жесткого падения


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY порядком притомила,  ждем жесткого падения


Либо сначала импульса вверх пунктов так на 100 и более)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Либо сначала импульса вверх пунктов так на 100 и более)))

Вот тут вчера был максимум, цена выше не пойдет, не сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни после после после завтра. 

 
ALEKSANDR GADZERA:

Вот тут вчера был максимум, цена выше не пойдет, не сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни после после после завтра. 

Ну этот как-бы идеально сформированный лонговый паттерн, а вот отработает или нет - посмотрим.

 

Канадец продал.

Все, часть закрыл после прохода 40п. и перевел в БУ.

 
Aleksandr Yakovlev:

Канадец продал.

Имеешь ввиду "купил"

 
Vitaly Muzichenko:

Имеешь ввиду "купил"

В смысле селл)))

[Удален]  

Кад продал = usdcad продал) так обычно говорят, вроде..

Кабель/Cable/фунта продал = gbpusd продал...

Продал = селл

Такой сленг вроде.. околофорумный..

 
Aleksandr Yakovlev:

В смысле селл)))

Ну правильно, купил канадец против бакса

А Я продал канадца


 
Vitaly Muzichenko:

Ну правильно, купил канадец против бакса

А Я продал канадца


Удачи 

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