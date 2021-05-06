FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 137
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USDJPY порядком притомила, ждем жесткого падения
USDJPY порядком притомила, ждем жесткого падения
Либо сначала импульса вверх пунктов так на 100 и более)))
Либо сначала импульса вверх пунктов так на 100 и более)))
Вот тут вчера был максимум, цена выше не пойдет, не сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни после после после завтра.
Вот тут вчера был максимум, цена выше не пойдет, не сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни после после после завтра.
Ну этот как-бы идеально сформированный лонговый паттерн, а вот отработает или нет - посмотрим.
Канадец продал.
Все, часть закрыл после прохода 40п. и перевел в БУ.
Канадец продал.
Имеешь ввиду "купил"
Имеешь ввиду "купил"
В смысле селл)))
Кад продал = usdcad продал) так обычно говорят, вроде..
Кабель/Cable/фунта продал = gbpusd продал...
Продал = селл
Такой сленг вроде.. околофорумный..
В смысле селл)))
Ну правильно, купил канадец против бакса
А Я продал канадца
Ну правильно, купил канадец против бакса
А Я продал канадца
Удачи