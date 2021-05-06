FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 168
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До R2 - наверное до-топает USDJPYH2
Тут указывают вниз - будем поглядеть GBPUSDH2
До R2 - наверное до-топает USDJPYH2
Покупка то есть?
Покупка то есть?
ну да! это не я - это Индикаторы
Ну все, перевелся в БУ )))
Ну все, перевелся в БУ )))
думаю - не прогадаешь
думаю - не прогадаешь
Так я половину то закрыл позиции по ене.
И ева еще радует. Это по прошлому сигналу еще.
Несколько страниц назад скрин выкладывал.
Так я половину то закрыл позиции по ене.
И ева еще радует. Это по прошлому сигналу еще.
Несколько страниц назад скрин выкладывал.
она третий день - в твоём направлении EURUSDH2
даже 4 дня
она третий день - в твоём направлении EURUSDH2
Ооо дааа
Сегодня хочу еву закрыть. Так бы еще пролетела пунктов 150 в мою сторону.
Было бы прелестно.
Будьте осторожны.
И ещё будьте все вы здоровы.
Мониторьте в магазине цены...
Я, по 80.10 продал баксы в обменнике, не парюсь.
И всем доволен...
Чего и всем желаю!
Отличное движение, растет деревянный и идет наш рубль на 50 руб/доллар