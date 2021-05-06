FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 168

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До R2 - наверное до-топает USDJPYH2

USDJPYH2

Тут указывают вниз - будем поглядеть GBPUSDH2

GBPUSDH2

 
Alexsandr San:

До R2 - наверное до-топает USDJPYH2


Покупка то есть?

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Aleksandr Yakovlev:

Покупка то есть?

ну да! это не я - это Индикаторы 

 

Ну все, перевелся в БУ )))


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Aleksandr Yakovlev:

Ну все, перевелся в БУ )))


думаю - не прогадаешь 

 
Alexsandr San:

думаю - не прогадаешь 

Так я половину то закрыл позиции по ене.

 И ева еще радует. Это по прошлому сигналу еще. 

Несколько страниц назад скрин выкладывал.


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Aleksandr Yakovlev:

Так я половину то закрыл позиции по ене.

 И ева еще радует. Это по прошлому сигналу еще. 

Несколько страниц назад скрин выкладывал.


она третий день - в твоём направлении  EURUSDH2  

даже 4 дня 

EURUSDH2 

 
Alexsandr San:

она третий день - в твоём направлении  EURUSDH2

 

Ооо дааа 

Сегодня хочу еву закрыть. Так бы еще пролетела пунктов 150 в мою сторону.

Было бы прелестно.


 
Сегодня Пятница, а значит в некоторых активах будет наблюдаться фиксация насиженной прибыли.
Будьте осторожны.
И ещё будьте все вы здоровы.


Максим Длугоборский Forex Master
 
Lesorub:

Мониторьте в магазине цены...


Я, по 80.10 продал баксы в обменнике,  не парюсь.

И всем доволен...

Чего и всем желаю!

Отличное движение, растет деревянный и идет наш рубль на 50 руб/доллар

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