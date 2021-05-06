FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 232
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Нормалек!
СУПЕР!
Помогает форум.
Решила посмотреть, что люди думают.)))
))))
Лесоруб , сработает точно,уровень риска 1000% держим, я называю это явление неубиваемый форекс.Родной брат спрашивает меня,.Саш а почему ты не ставишь стоп ордера.И я ему гордо отвечаю -братан нас защищает математика.Настоящий штопор вниз начнется в 03-00 по Москве(0-00 по Гринвичу).
конечно...
А что если, чуть чуть продать..!
А что если, чуть чуть продать..!
Так и сделал .
Всем привет.
USDCAD думаю вот так примерно.
Нужно повысить предложение...
USDCAD небольшая корректировка, коррекция начнется после закрытия бара в 17:00 на М30 приблизительно в это время.
USDCAD Ну как-то так, уже вышел, думаю можно немного продать по завершении бара.
USDCAD Ну как-то так, уже вышел, думаю можно немного продать по завершении бара.
Дождитесь 1.41750 и Можно продать