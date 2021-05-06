FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 232

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Speculator:

Вот здесь и закрою!

Нормалек!


 
sterva:

СУПЕР! 

Помогает форум. 

Решила посмотреть, что люди думают.)))

))))

 
Alexxl2008:
Лесоруб , сработает точно,уровень риска 1000% держим, я называю это явление неубиваемый форекс.Родной брат спрашивает меня,.Саш а почему ты не ставишь стоп ордера.И я ему гордо отвечаю -братан нас защищает математика.Настоящий штопор вниз начнется в 03-00 по Москве(0-00 по Гринвичу).

конечно...


 

А что если, чуть чуть продать..!

 
Speculator:

А что если, чуть чуть продать..!

Так и сделал .


 

Всем привет.

USDCAD  думаю вот так примерно.


 

Нужно повысить предложение...

 

USDCAD небольшая корректировка, коррекция начнется после закрытия бара в 17:00 на М30 приблизительно в это время.


 

USDCAD Ну как-то так, уже вышел, думаю можно немного продать по завершении бара.


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD Ну как-то так, уже вышел, думаю можно немного продать по завершении бара.



Дождитесь 1.41750 и Можно продать   

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