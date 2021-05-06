FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 216
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забрать и слить обратно в скважину?
да нафик мне этот геморрой?
;)
Блииин, че делаааатььь??)))
Блииин, че делаааатььь??)))
поднять чуток цены на газ и электричество (в силу выросшего спроса, народ дома сидит) и компенсировать убытки по нефти
или слить эти все фичи в одну структуру и не париться
;)
поднять чуток цены на газ и электричество (в силу выросшего спроса, народ дома сидит) и компенсировать убытки по нефти
или слить эти все фичи в одну структуру и не париться
;)
Точно, надо под шумок это замутить))
Точно, надо под шумок это замутить))
Саш, вся беда в том, что бензин практически безальтернативное топливо.
Нужно всегда иметь в запасе замену, т.е. комбинированные двигатели.
Тогда бы было абсолютно пофигу.
Ладно, как то мне не комфортно в эти ролевые игры играть. Как бы меня
не возненавидели ненароком.
Саш, вся беда в том, что бензин практически безальтернативное топливо.
Нужно всегда иметь в запасе альтернативу.
Тогда бы было абсолютно пофигу.
Да и дело не в альтернативе. Дело в инновациях, производстве, сельхозпродукции, скотоводстве и т.д.
У нас все похерено.
И почему именно к ночи сигналы повалили?
Еврофунтика маляську продал.
Привет! Aleksandr Yakovlev 2020.04.21 21:47 #2157 RU
а цели на этой неделе - сработают ? по USD/CAD, EUR/GBP
EURJPY четвертый заход делает вниз на 89.00 с остановкой на 110.Волатильность пошла.
Этот прогноз, жду не дождусь. Ведь можно круто, разбогатеть Alexxl2008 2020.04.16 10:34 #2030 RU