FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 216

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Renat Akhtyamov:

забрать и слить обратно в скважину?

да нафик мне этот геморрой?

;)

Блииин, че делаааатььь??)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Блииин, че делаааатььь??)))

поднять чуток цены на газ и электричество (в силу выросшего спроса, народ дома сидит) и компенсировать убытки по нефти

или слить эти все фичи в одну структуру и не париться

;)

 
Renat Akhtyamov:

поднять чуток цены на газ и электричество (в силу выросшего спроса, народ дома сидит) и компенсировать убытки по нефти

или слить эти все фичи в одну структуру и не париться

;)

Точно, надо под шумок это замутить))

 
Aleksandr Yakovlev:

Точно, надо под шумок это замутить))

Саш, вся беда в том, что бензин практически безальтернативное топливо.

Нужно всегда иметь в запасе замену, т.е. комбинированные двигатели.

Тогда бы было абсолютно пофигу.

 

Ладно, как то мне не комфортно в эти ролевые игры играть. Как бы меня 

не возненавидели ненароком.

 
Renat Akhtyamov:

Саш, вся беда в том, что бензин практически безальтернативное топливо.

Нужно всегда иметь в запасе альтернативу.

Тогда бы было абсолютно пофигу.

Да и дело не в альтернативе. Дело в инновациях, производстве, сельхозпродукции, скотоводстве и т.д.

У нас все похерено.

 

И почему именно к ночи сигналы повалили?

Еврофунтика маляську продал.


 
EURJPY  четвертый заход делает вниз на 89.00 с остановкой на 110.Волатильность пошла.
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Привет! Aleksandr Yakovlev 2020.04.21 21:47   RU

а цели на этой неделе - сработают ?  по USD/CAD, EUR/GBP

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Alexxl2008:
EURJPY  четвертый заход делает вниз на 89.00 с остановкой на 110.Волатильность пошла.

Этот прогноз, жду не дождусь. Ведь можно круто, разбогатеть   Alexxl2008 2020.04.16 10:34   RU

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