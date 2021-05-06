FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 407

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Всем привет господа, смотрю ничего не поменялось в ветке))) 

как мысли? по этому поводу...

NZDUSD


 
Renat Akhtyamov:

И чо там у тебя???

Шняга полная!!!

А вы общий баланс друг другу засветите, и будет понятно у кого шняга полная))))) Когда вы уже тут перестанете обсерать друг друга)

 
У  Lesorub общий баланс приблизительного 20-30k usd, а у вас, что господин  Renat Akhtyamov?
Lesorub
Lesorub
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SanAlex:

вроде хочет верх к 0.67323

а можно вниз?)))) пожалуйста)))

 
ALEKSANDR GADZERA:


Не болтай...

А тут поддержу:


 
SanAlex:

вроде хочет верх к 0.67323

бросим монетку ?  "вроде хочет"

при всех лесорубовских пересидках, он обосновывает выбор и цель

 
Lesorub:

Не болтай...

А тут поддержу:


Наша школа))))

 
SanAlex:

всё может быть - надо надеется на лучшее . Правда Индикаторы на данный момент, указывают верх 

Индикаторы зло)


 

Лимиты (цели):


 
Lesorub:

Лимиты (цели):


ну тогда ждем.

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