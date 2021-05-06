FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 407
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Всем привет господа, смотрю ничего не поменялось в ветке)))
как мысли? по этому поводу...
NZDUSD
И чо там у тебя???
Шняга полная!!!
А вы общий баланс друг другу засветите, и будет понятно у кого шняга полная))))) Когда вы уже тут перестанете обсерать друг друга)
вроде хочет верх к 0.67323
а можно вниз?)))) пожалуйста)))
Не болтай...
А тут поддержу:
вроде хочет верх к 0.67323
бросим монетку ? "вроде хочет"
при всех лесорубовских пересидках, он обосновывает выбор и цель
Не болтай...
А тут поддержу:
Наша школа))))
всё может быть - надо надеется на лучшее . Правда Индикаторы на данный момент, указывают верх
Индикаторы зло)
Лимиты (цели):
Лимиты (цели):
ну тогда ждем.