FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 620
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для информации. Север это верх.
XAUUSD рискованно - но, думаю больше шансов к 1882.00 ( розовую пересечёт, первое предупреждение на отмену верх, а оранжевую пересечёт, смена направления вниз )
Почитайте немного, почему и без того дохлый доллар сейчас мало кому интересен...
– криптовалюты...
Спасибо, в аккурат вчера случайно зачитал про биткоин и там про его дивер относительно золота, в том числе...
Ну да, есть опасения у быкующих - ибо видно ГП по Н1 размахом две недели.
Однако Голова этой ГП не в максах - что сильно уменьшает вес фигуры.
Ну и если рассматривать фундамент, то доллар вниз, причин просто масса, евро вверх, а вот фунт скорее всего вниз. По сему, интересно выглядит пара евро/фунт, можно постоянно покупать на откатах
По золоту только север.P.S. По фунту решит всё статистика по безработице, если она будет не оправдана, тогда фунт в канале
фунт, прямо просится вниз к 1.32004. но обычно когда так просится , бывают резкие скачки.
фунт, прямо просится вниз к 1.32004. но обычно когда так просится , бывают резкие скачки.
Всё может быть... Однако если увеличить период до W1 - просится фунтяра на севера и далеко...
Вопрос для меня только - когда ? И будет ли приседание перед этим походом. А если будет - то до куда ?
В отчётах СМЕ кто нить шарит ?
Куда там объёмы крупняка вбуханы по золоту, еве, и фунту ?
Всё может быть... Однако если увеличить период до W1 - просится фунтяра на севера и далеко...
да! но тогда, так не заработать, ежедневно направление может манятся - а в общем у него цели верхах(но это для крупных игроков, которые вложили средства, а сами на шиншиллах, пузо греют.)
Ну или провоцируют большинство войти вверх.