FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 620

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Aleksandr Yakovlev:

Для информации. Север это верх.

Спасибо - мы в курсе :)
[Удален]  

XAUUSD рискованно - но, думаю больше шансов к 1882.00 ( розовую пересечёт, первое предупреждение на отмену верх, а оранжевую пересечёт, смена направления вниз )

XAUUSDH1 1882.00

 
Vitaly Muzichenko:

Почитайте немного, почему и без того дохлый доллар сейчас мало кому интересен...

– криптовалюты...

Спасибо, в аккурат вчера случайно зачитал про биткоин и там про его дивер относительно золота, в том числе...

 
SanAlex:   XAUUSD рискованно...

Ну да, есть опасения у быкующих - ибо видно ГП по Н1 размахом две недели.

Однако Голова этой ГП не в максах - что сильно уменьшает вес фигуры.

 

Ну и если рассматривать фундамент, то доллар вниз, причин просто масса, евро вверх, а вот фунт скорее всего вниз. По сему, интересно выглядит пара евро/фунт, можно постоянно покупать на откатах

По золоту только север.

P.S. По фунту решит всё статистика по безработице, если она будет не оправдана, тогда фунт в канале
[Удален]  

фунт, прямо просится вниз к 1.32004. но обычно когда так просится , бывают резкие скачки. 

GBPUSDH1 1.32004

 
SanAlex:

фунт, прямо просится вниз к 1.32004. но обычно когда так просится , бывают резкие скачки. 

Всё может быть... Однако если увеличить период до W1 - просится фунтяра на севера и далеко...

Вопрос для меня только - когда ? И будет ли приседание перед этим походом. А если будет - то до куда ?

 

В отчётах СМЕ кто нить шарит ?

Куда там объёмы крупняка вбуханы по золоту, еве, и фунту ?

[Удален]  
Dikons:

Всё может быть... Однако если увеличить период до W1 - просится фунтяра на севера и далеко...

да! но тогда, так не заработать, ежедневно направление может манятся - а в общем у него цели верхах(но это для крупных игроков, которые вложили средства, а сами на шиншиллах, пузо греют.)

GBPUSDDaily

 
За пару минут до выхода статистики фунта подталкивают вверх, видимо кто-то что-то знает, чего мы не знаем.
Ну или провоцируют большинство войти вверх.
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