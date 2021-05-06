FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 398

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Стоп за хаем, его пробой отменит конструкцию:


 

У меня фунт продажа.

Ева аналогична. Далеко вниз.

По франку все еще держусь)))


[Удален]  
по фунту пытаюсь поймать цену 1.29791 и в верх ( TP по валюте - 100 000 руб.) 
Файлы:
GBPUSDH2_1.29791.png  37 kb
 
Aleksandr Yakovlev:

У меня фунт продажа.


Цели Фунта с Н4:


[Удален]  
EUR\NZD раним утром сменил направление в верх 
Файлы:
EURNZDH2_1.76738.png  65 kb
 
Вот и замечательно, евра и фунт уже в БУ. Часть соответственно прикрыл.
 
SanAlex:
по фунту пытаюсь поймать цену 1.29791 и в верх ( TP по валюте - 100 000 руб.) 

Купил фунта?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Купил фунта?

ловушка поймала - теперь всё зависит от эксперта, прибыль или убыток принесёт!? 

Файлы:
GBPUSDH2_1.29.png  38 kb
 
SanAlex:

ловушка поймала - теперь всё зависит от эксперта, прибыль или убыток принесёт!? 

Мне кажется зря

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Мне кажется зря

по дневному графику ещё есть шанс верх

Файлы:
GBPUSDDaily__lower.png  51 kb
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