FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 398
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Стоп за хаем, его пробой отменит конструкцию:
У меня фунт продажа.
Ева аналогична. Далеко вниз.
По франку все еще держусь)))
У меня фунт продажа.
Цели Фунта с Н4:
по фунту пытаюсь поймать цену 1.29791 и в верх ( TP по валюте - 100 000 руб.)
Купил фунта?
Купил фунта?
ловушка поймала - теперь всё зависит от эксперта, прибыль или убыток принесёт!?
ловушка поймала - теперь всё зависит от эксперта, прибыль или убыток принесёт!?
Мне кажется зря
Мне кажется зря
по дневному графику ещё есть шанс верх