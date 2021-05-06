FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 523

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ALEKSANDR GADZERA:

где стоит на верх? у меня с пятницы падение... до рисовался сегодня максимум   больше вверх не пойдет... я не в курсе у кого там что. 

Прогноз не хитрый, а денежный, только немного вершина выше оказалась чем ожидал, ну да ладно. главное есть контакт.

А почему пара должна падать?


ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  за три дня должны дойти до сюда... а там видно дальше будет.

От какой даты отсчёт?


Жалко вашего счёта с такими прогнозами

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

ALEKSANDR GADZERA, 2020.11.13 11:30

Это же почему? потому что вы покупаете??? да полный вперед... ну поднялась она (EURUSD) немного ну что поделать.

а за языком своим следите внимательнее. Все равно EURUSD  сейчас упадет


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  мы сегодня упадем или нет??!?!!?!??!!?!?? утомило уже...

Ваша ТС построена на ловле падающего ножа. Ну выросло немного, так это не повод для падения.

Вроде слова Баффета: "То, что стоит сегодня дорого - завтра будет ещё дороже"

 
Vitaly Muzichenko:

А почему пара должна падать?


От какой даты отсчёт?


Жалко вашего счёта с такими прогнозами


Должна падать потому, что вот тут закончилась волна  и с этого момента вниз.
Счёт не страшно, поднимем обратно.
 
Vitaly Muzichenko:

Ваша ТС построена на ловле падающего ножа. Ну выросло немного, так это не повод для падения.

Вроде слова Баффета: "То, что стоит сегодня дорого - завтра будет ещё дороже"

Нет вопроса, нет ответа. У каждого своя ТС
 
Aleksandr Yakovlev:

Не ожидал от золота такой прыти.

Расчёт верный, сработало, но уже 2-ую неделю восходящий и цена сразу же вернулась, надеюсь применяешь бу)

 
VVT:

Расчёт верный, сработало, но уже 2-ую неделю восходящий и цена сразу же вернулась, надеюсь применяешь бу)

Понадеялся на дальнейшее движение вниз. Видимо рано еще.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Понадеялся на дальнейшее движение вниз. Видимо рано еще.

Леха цель 1965

 
Vladimir Baskakov:

Хорошо Пароша. Я вас услышал.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:
Денег вагон)) расслабься двоечник ))) иди кукурузу охраняй 
Да Леха, с адекватностью у тебя не очень, займись этим
 

На данный момент есть две опорные точки по фунтику:

1) Если пробиваем 1.3209 то идём к целям на бай см.посты.

2) Если пробиваем 1.3158 то цена опустица в район пятничного минимума, возможно 

и ниже нужны более точные данные, но даже при таком раскладе тренд восходящий

и разворотных моделей ненаблюдаю. Если второе то глухой замок см. пост утром 1.3150.

Хороших профитов сем!!!

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