FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 523
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где стоит на верх? у меня с пятницы падение... до рисовался сегодня максимум #5170 больше вверх не пойдет... я не в курсе у кого там что.
Прогноз не хитрый, а денежный, только немного вершина выше оказалась чем ожидал, ну да ладно. главное есть контакт.
А почему пара должна падать?
EURUSD за три дня должны дойти до сюда... а там видно дальше будет.
От какой даты отсчёт?
Жалко вашего счёта с такими прогнозами
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
ALEKSANDR GADZERA, 2020.11.13 11:30
Это же почему? потому что вы покупаете??? да полный вперед... ну поднялась она (EURUSD) немного ну что поделать.
а за языком своим следите внимательнее. Все равно EURUSD сейчас упадет
EURUSD мы сегодня упадем или нет??!?!!?!??!!?!?? утомило уже...
Ваша ТС построена на ловле падающего ножа. Ну выросло немного, так это не повод для падения.
Вроде слова Баффета: "То, что стоит сегодня дорого - завтра будет ещё дороже"
А почему пара должна падать?
От какой даты отсчёт?
Жалко вашего счёта с такими прогнозами
Ваша ТС построена на ловле падающего ножа. Ну выросло немного, так это не повод для падения.
Вроде слова Баффета: "То, что стоит сегодня дорого - завтра будет ещё дороже"
Не ожидал от золота такой прыти.
Расчёт верный, сработало, но уже 2-ую неделю восходящий и цена сразу же вернулась, надеюсь применяешь бу)
Расчёт верный, сработало, но уже 2-ую неделю восходящий и цена сразу же вернулась, надеюсь применяешь бу)
Понадеялся на дальнейшее движение вниз. Видимо рано еще.
Понадеялся на дальнейшее движение вниз. Видимо рано еще.
Леха цель 1965
Хорошо Пароша. Я вас услышал.
Денег вагон)) расслабься двоечник ))) иди кукурузу охраняй
На данный момент есть две опорные точки по фунтику:
1) Если пробиваем 1.3209 то идём к целям на бай см.посты.
2) Если пробиваем 1.3158 то цена опустица в район пятничного минимума, возможно
и ниже нужны более точные данные, но даже при таком раскладе тренд восходящий
и разворотных моделей ненаблюдаю. Если второе то глухой замок см. пост утром 1.3150.
Хороших профитов сем!!!