FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 296

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Alexsandr San:

а как же это? -Тенденции, прогнозы и следствия

Да вот так))). Я прекращаю писать, или Лесоруб не пишет, так начинают общаться.))))

Я как бы вывод уже делаю для себя)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да вот так))). Я прекращаю писать, или Лесоруб не пишет, так начинают общаться.))))

Я как бы вывод уже делаю для себя)))

Лесоруб - вообще, что то - давно, не чего не писал.

 
Alexsandr San:

Лесоруб - вообще, что то - давно, не чего не писал.

У него долгие отработки. Придет время появиться.

Он начнет писать, я в сторонке встану.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

У него долгие отработки. Придет время появиться.

искал я. когда последний пост его.

вот -   Lesorub 2020.05.18 14:52   RU

Lesorub
Lesorub
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Alexsandr San:

смотрю - Все в печали!? не кто не хочет, не чего обсуждать. 

все ждут кое чего :-)

Недавно актуальный хайп рынок съел без остатка и икоты. И застрял в неопределённости

и подобная ерунда (плюс/минус ненамного) по всем мажорам.

 

По еньке вижу в общем такую картину.


 

Фунт канадец выбило по стопу. Жаль. Но бывает и стоп ловлю.

Так что переживу.

Част в позиции закрыл 19 п., а стоп переводить в БУ не стал. Был шанс,

что цена не зацепит и пойдет выше. Не просчитал.


 

По Фунту продал

Купил ену


 
MakarFX:

По Фунту продал

Купил ену


Скакой целью? (т.р.) Вверх собирается похоже. 

 
sterva:

Скакой целью? (т.р.) Вверх собирается похоже. 

1.2260

107.90

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