FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 296
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а как же это? -Тенденции, прогнозы и следствия
Да вот так))). Я прекращаю писать, или Лесоруб не пишет, так начинают общаться.))))
Я как бы вывод уже делаю для себя)))
Да вот так))). Я прекращаю писать, или Лесоруб не пишет, так начинают общаться.))))
Я как бы вывод уже делаю для себя)))
Лесоруб - вообще, что то - давно, не чего не писал.
Лесоруб - вообще, что то - давно, не чего не писал.
У него долгие отработки. Придет время появиться.
Он начнет писать, я в сторонке встану.
У него долгие отработки. Придет время появиться.
искал я. когда последний пост его.
вот - Lesorub 2020.05.18 14:52 #2850 RU
смотрю - Все в печали!? не кто не хочет, не чего обсуждать.
все ждут кое чего :-)
Недавно актуальный хайп рынок съел без остатка и икоты. И застрял в неопределённости
и подобная ерунда (плюс/минус ненамного) по всем мажорам.
По еньке вижу в общем такую картину.
Фунт канадец выбило по стопу. Жаль. Но бывает и стоп ловлю.
Так что переживу.
Част в позиции закрыл 19 п., а стоп переводить в БУ не стал. Был шанс,
что цена не зацепит и пойдет выше. Не просчитал.
По Фунту продал
Купил ену
По Фунту продал
Купил ену
Скакой целью? (т.р.) Вверх собирается похоже.
Скакой целью? (т.р.) Вверх собирается похоже.
1.2260
107.90