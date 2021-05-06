FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 18

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Наколочка...

 
Lesorub:

Наколочка...

прошу прощения...


 

Приветствую всех! С наступившими праздниками!  Разрешите поприсутствовать господа! территориально я в Казахстане, новичек, ничего не понятно но ооочень интересно!

Комментарий аналитиков:
- Сейчас на рынке наблюдается понижающаяся коррекция, в рамках повышающегося тренда, укладывающегося в боковое движение рынка. Будем падать до тех пор, пока не вырастем.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я не оспариваю то, как видит лесоруб, но как вижу я немного отличается.

У фунта есть значимая граница на 1,30540. Это не четкая линия , а зона. Возможен заход за нее выше

и поход на юг. Первая цель в районе 1,2900, вторая на 100 п. ниже.


Это прошлый скрин мой. Случилось так как я и спрогнозил.

Есть импульсное движение вниз, закрепление под линией и поход вниз.


 
Что сегодня по фунтудоллару? поднимется вверх? а то дальше вниз катится
 
Ivan Butko:
Что сегодня по фунтудоллару? поднимется вверх? а то дальше вниз катится
Дело в том, что скоро выход Британии из ЕС. Так что там может быть бардак. И большой пиииииуууу! При чем в обе стороны
 
Yevhenii Levchenko:
Дело в том, что скоро выход Британии из ЕС. Так что там может быть бардак. И большой пиииииуууу! При чем в обе стороны

Поддерживаю, потому фунтом лучше не торговать... Шортите золото оно уже устало расти и давно оттоговало все премии за геополитические риски... А еще в нем можно сидеть сколько угодно долго, оно дает положительные свопы по крайней мере у всех нормальных брокеров...

 
Vasiliy Vilkov:

Поддерживаю, потому фунтом лучше не торговать... Шортите золото оно уже устало расти и давно оттоговало все премии за геополитические риски... А еще в нем можно сидеть сколько угодно долго, оно дает положительные свопы по крайней мере у всех нормальных брокеров...

Когда в мире не совсем стабильная ситуация, то шортить золото, а это универсальное средство расчётов - не есть хорошим решением.

P.S. Это как продавать крупы, сахар и муку перед голодовкой, а на вырученные деньги покупать айфоны.
 
Vitaly Muzichenko:

Когда в мире не совсем стабильная ситуация, то шортить золото, а это универсальное средство расчётов - не есть хорошим решением.

Золото раньше времени получило премию за все нестабильности в мире, об этом говорит штрих до 1610 теперь невидимая рука рынка будет тащить его вниз против рынка не смотря ни на что...

А уж если инвесторам понадобится защитить свои активы будут покупать JPY и CHF против бакинского...

 
Vasiliy Vilkov:

Поддерживаю, потому фунтом лучше не торговать... Шортите золото оно уже устало расти и давно оттоговало все премии за геополитические риски... А еще в нем можно сидеть сколько угодно долго, оно дает положительные свопы по крайней мере у всех нормальных брокеров...

А я как раз думаю , что золото еще вырастет. Где-то 1626-1630. Вот там и шортить можно
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