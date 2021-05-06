FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 18
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Наколочка...
Наколочка...
прошу прощения...
Приветствую всех! С наступившими праздниками! Разрешите поприсутствовать господа! территориально я в Казахстане, новичек, ничего не понятно но ооочень интересно!
Комментарий аналитиков:
- Сейчас на рынке наблюдается понижающаяся коррекция, в рамках повышающегося тренда, укладывающегося в боковое движение рынка. Будем падать до тех пор, пока не вырастем.
Я не оспариваю то, как видит лесоруб, но как вижу я немного отличается.
У фунта есть значимая граница на 1,30540. Это не четкая линия , а зона. Возможен заход за нее выше
и поход на юг. Первая цель в районе 1,2900, вторая на 100 п. ниже.
Это прошлый скрин мой. Случилось так как я и спрогнозил.
Есть импульсное движение вниз, закрепление под линией и поход вниз.
Что сегодня по фунтудоллару? поднимется вверх? а то дальше вниз катится
Дело в том, что скоро выход Британии из ЕС. Так что там может быть бардак. И большой пиииииуууу! При чем в обе стороны
Поддерживаю, потому фунтом лучше не торговать... Шортите золото оно уже устало расти и давно оттоговало все премии за геополитические риски... А еще в нем можно сидеть сколько угодно долго, оно дает положительные свопы по крайней мере у всех нормальных брокеров...
Поддерживаю, потому фунтом лучше не торговать... Шортите золото оно уже устало расти и давно оттоговало все премии за геополитические риски... А еще в нем можно сидеть сколько угодно долго, оно дает положительные свопы по крайней мере у всех нормальных брокеров...
Когда в мире не совсем стабильная ситуация, то шортить золото, а это универсальное средство расчётов - не есть хорошим решением.P.S. Это как продавать крупы, сахар и муку перед голодовкой, а на вырученные деньги покупать айфоны.
Когда в мире не совсем стабильная ситуация, то шортить золото, а это универсальное средство расчётов - не есть хорошим решением.
Золото раньше времени получило премию за все нестабильности в мире, об этом говорит штрих до 1610 теперь невидимая рука рынка будет тащить его вниз против рынка не смотря ни на что...
А уж если инвесторам понадобится защитить свои активы будут покупать JPY и CHF против бакинского...
Поддерживаю, потому фунтом лучше не торговать... Шортите золото оно уже устало расти и давно оттоговало все премии за геополитические риски... А еще в нем можно сидеть сколько угодно долго, оно дает положительные свопы по крайней мере у всех нормальных брокеров...