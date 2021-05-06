FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 127
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gbpjpy как и говорил во втором прогнозе что цена упала именно с той точки где и было указано, но возможно что уже можно покупать. думаю не кретично.
Возможно через 2 бара сформируется минимум этого небольшого движения и цена устремится вверх, думаю это лучшее время для того чтобы купить, так как тренд думаю будет долгим.
что касается USDJPY думаю можно забыть про наши ордера на несколько дней 5-14 примерно, по сложно сказать. думаю прироста в 100% к депозиту хватит и можно будет выходить из тренда, ну посмотрим что будет дальше, мой прогноз пока остается таким как и был в самом первом прогнозе.
Любители EURUSD выставляйте точку вот тут, думаю здесь будет минимум всего этого движение, более точно посмотрим на меньшем таймфрейме когда цена подойдет к этой точке, чтобы войти в рынок без просадки в длинную. поэтому я бы не советовал сейчас покупать, цена может существенно опустится до нашей точки.
Прошу всех обращать внимание, если в прогнозе точка выпадает на выходной день, тогда делаем пересчет в количестве баров до точки. т.е. если с момента прогноза точна разворота треда будет через 37 баров то так и останется через 37 барав, выходные выкидываем. если на терминале вы будете выставлять точки разворота как показано у меня, то все будет ок, не забывайте про ТФ
gbpjpy пока формируется максимум, это может значит что после точки цена пойдет снова вниз, или возможно в сейчас будет резкое движение вниз для нормального формирования минимума а потом цена пойдет вверх, ждемс....
на основе чего метод разработан? если не секрет
Собственная разработка на основе бифуркации движения в хаосе - фрактальная геометрия - если в двух словах
результаты собственного метода определения точек разворота тренда...
Все представленные точки являются разворотом тренда... Если тренд был нисходящий до точки разворота тренда...
Собственная разработка на основе бифуркации движения в хаосе - фрактальная геометрия - если в двух словах
появляется всё больше и больше адептов нелинейной динамики) я тоже придерживаюсь этого направления, но думаю, что все таки не хаотическая динамика, а кромка хаоса(edge of chaos) присуща рынкам.