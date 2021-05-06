FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 569
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Аргументище. Не поспоришь.
Через две недели посмотришь где будем.
И где, если не секрет.
Только не надо в рифму отвечать.
Через две недели посмотришь где будем с сегодняшнего дня.
ALEKSANDR, когда очередное пополнение?
P.S. Не злорадствую, сам сижу разгоняю
ALEKSANDR, когда очередное пополнение?
P.S. Не злорадствую, сам сижу разгоняю
не успел...
да ладно, с кем не бывает
не успел...
да ладно, с кем не бывает
да уже)))
ALEKSANDR, когда очередное пополнение?
P.S. Не злорадствую, сам сижу разгоняю
я пока в обратную сторону разгоняю)))))
все равно жду вот так, одним трендом отобьём все думаю..
GBPUSD
EURUSD
GBPUSD 😒 Интересно куда я вчера смотрел))))) #5650
До
после
GBPUSD 😒 Интересно куда я вчера смотрел))))) #5650
До
после
Я так думаю закончились твои мучения)))
В твою сторону все пойдет.
Я так думаю закончились твои мучения)))
В твою сторону все пойдет.
Да Санька, знаю, пошло уже... обсчитался немного на Дневных свечах, ну да ладно... 500 пунктов если даст, без откатов в самом начале, тогда нормально будет. Обычно на Дневных экстремумах, нету откатов поэтому, будем ждать худшего и надеется на лучшее
Первый день в дневном экстремуме самый важный, движение может быть до 250 пунктов, поэтому несколько дней все ловлю его... наш думаю будет около 150-180 сегодня.
Да Санька, знаю, пошло уже... обсчитался немного на Дневных свечах, ну да ладно... 500 пунктов если даст, без откатов в самом начале, тогда нормально будет. Обычно на Дневных экстремумах, нету откатов поэтому, будем ждать худшего и надеется на лучшее
Первый день в дневном экстремуме самый важный, движение может быть до 250 пунктов, поэтому несколько дней все ловлю его... наш думаю будет около 150-180 сегодня.
Это близко уже к правде
Первая цель которую не может преодолеть это 1,33115.
Если пробьет и закрепиться ниже то вторая цель 1,32.
Вторая цель это как раз примерно 180-200 п.
Только для этого надо еще первую преодолеть.
Это близко уже к правде
Первая цель которую не может преодолеть это 1,33115.
Если пробьет и закрепиться ниже то вторая цель 1,32.
Вторая цель это как раз примерно 180-200 п.
Только для этого надо еще первую преодолеть.
GBPUSD вот эту дрянь сейчас пробьём и будет веселее... минут через 5-6 думаю...
Даже 0,5% этот треугольник не имеет права пробития вверх, только вниз собака червивая.... поэтому полет должен быть хороший..