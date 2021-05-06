FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 569

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Aleksandr Yakovlev:
 Аргументище. Не поспоришь.
Через две недели посмотришь где будем с сегодняшнего дня.
 
ALEKSANDR GADZERA:
Через две недели посмотришь где будем.

И где, если не секрет.

Только не надо в рифму отвечать.

 
ALEKSANDR GADZERA:
Через две недели посмотришь где будем с сегодняшнего дня.

ALEKSANDR, когда очередное пополнение?

P.S. Не злорадствую, сам сижу разгоняю

 
Vitaly Muzichenko:

ALEKSANDR, когда очередное пополнение?

P.S. Не злорадствую, сам сижу разгоняю

не успел...

да ладно, с кем не бывает

 
Renat Akhtyamov:

не успел...

да ладно, с кем не бывает

да уже))) 

Vitaly Muzichenko:

ALEKSANDR, когда очередное пополнение?

P.S. Не злорадствую, сам сижу разгоняю

я пока в обратную сторону разгоняю)))))

все равно жду вот так, одним трендом отобьём все думаю..

GBPUSD

EURUSD


 

GBPUSD 😒 Интересно куда я вчера смотрел)))))   

До

  

после


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD 😒 Интересно куда я вчера смотрел)))))   

До

  

после


Я так думаю закончились твои мучения)))

В твою сторону все пойдет.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я так думаю закончились твои мучения)))

В твою сторону все пойдет.

Да Санька, знаю, пошло уже... обсчитался немного на Дневных свечах, ну да ладно... 500 пунктов если даст, без откатов в самом начале, тогда нормально будет. Обычно на Дневных экстремумах, нету откатов поэтому, будем ждать худшего и надеется на лучшее

Первый день в дневном экстремуме самый важный, движение может быть до 250 пунктов, поэтому несколько дней все ловлю его... наш думаю будет около 150-180 сегодня.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Да Санька, знаю, пошло уже... обсчитался немного на Дневных свечах, ну да ладно... 500 пунктов если даст, без откатов в самом начале, тогда нормально будет. Обычно на Дневных экстремумах, нету откатов поэтому, будем ждать худшего и надеется на лучшее

Первый день в дневном экстремуме самый важный, движение может быть до 250 пунктов, поэтому несколько дней все ловлю его... наш думаю будет около 150-180 сегодня.


Это близко уже к правде

Первая цель которую не может преодолеть это 1,33115.

Если пробьет и закрепиться ниже то вторая цель 1,32.

Вторая цель это как раз примерно 180-200 п.

Только для этого надо еще первую преодолеть.

 
Aleksandr Yakovlev:

Это близко уже к правде

Первая цель которую не может преодолеть это 1,33115.

Если пробьет и закрепиться ниже то вторая цель 1,32.

Вторая цель это как раз примерно 180-200 п.

Только для этого надо еще первую преодолеть.

GBPUSD  вот эту дрянь сейчас пробьём и будет веселее... минут через 5-6 думаю...

Даже 0,5% этот треугольник не имеет права пробития вверх, только вниз собака червивая.... поэтому полет должен быть хороший..


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