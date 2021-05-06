FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 89

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Гейша... Какой смачный сигнал! :



[Удален]  
Lesorub:

Гейша... Какой смачный сигнал! :



скорее всего, рановато пока покупать, надо дождаться, зелёненького кружочка USDJPYH2

USDJPYH2 

 
Alexsandr San:

скорее всего, рановато пока покупать, надо дождаться, зелёненького кружочкаUSDJPYH2

 

Ну да, зелененькие кружочки рулят...

 

Я дождусь подобной ситуации 


 
Aleksandr Yakovlev:

Я дождусь подобной ситуации 


Вполне вариант.

 
Roman Shiredchenko:

кто что скажет - напишет за нефть - покупать рано? или уже можно?

30

не мой прогноз, но где то цифру слышал

 
Aleksandr Yakovlev:

Ждем возврат под 1,10920 и поход вниз до 1,09350 примерно.

Даже 1,09250 где то.

долгожданный флетик
 

Надеюсь, цветная стрелочка не обманет, их там аж две штуки уже :)


 
Привет, по Oande USDJPY смотрит на 107, от этого уровня можно уже присматривать на коррекцию
 

Цели по евро предположительно взяты.

Начинаю готовить продажи, но сначала дождусь сигнала )

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