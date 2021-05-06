FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 89
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Гейша... Какой смачный сигнал! :
Гейша... Какой смачный сигнал! :
скорее всего, рановато пока покупать, надо дождаться, зелёненького кружочка USDJPYH2
скорее всего, рановато пока покупать, надо дождаться, зелёненького кружочкаUSDJPYH2
Ну да, зелененькие кружочки рулят...
Я дождусь подобной ситуации
Я дождусь подобной ситуации
Вполне вариант.
кто что скажет - напишет за нефть - покупать рано? или уже можно?
30
не мой прогноз, но где то цифру слышал
Ждем возврат под 1,10920 и поход вниз до 1,09350 примерно.
Даже 1,09250 где то.
Надеюсь, цветная стрелочка не обманет, их там аж две штуки уже :)
Цели по евро предположительно взяты.
Начинаю готовить продажи, но сначала дождусь сигнала )