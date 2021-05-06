FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 347
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А что Вы тогда еще здесь???
Или Вегас не принимает?
Я рискую в этой сделке копейками, которые рассчитаны заранее.
При этом выхлоп (а цель хода я знаю), в разы превышает затраты!
Потому, просто ржу над такими постами...
КУКЛ все давно нарисовал, все свои действия. А Вам только просечь результат, осталось ...
Потому, Go...
Кукл, Ванга, звёзды, парад планет, карма, что ещё приплетешь
Хошь, бесплатно, закажу еще козырного бамбука???
Хошь, бесплатно, закажу еще козырного бамбука???
Лечись
Пока, давай, до свидания...
Пока, давай, до свидания...
Ага, завязывай
Ладно, скажи, чем помочь???
Нужен порядочный кеш бэк?
А что Вы тогда еще здесь???
Или Вегас не принимает?
Я рискую в этой сделке копейками, которые рассчитаны заранее.
При этом выхлоп (а цель хода я знаю), в разы превышает затраты!
Потому, просто ржу над такими постами...
КУКЛ все давно нарисовал, все свои действия. А Вам только просечь результат, осталось ...
Потому, Go...
Время, как обычно, всех рассудит. Интересно есть ли в Вашем выхлопе стоп-лосс? Чиф сейчас на таких уровнях торгуется, что ниже - только "легендарные" лои января 2016 года. И если так полюбившейся Вам кукл, всё уже нарисовал, то попросите его рисовать почётче - погрешность входа почти в 3 фигуры по тому же чифу дискредитирует его начертательные способности.
Принимают пока только Турция, Британия и Танзания. Вегаса действительно пока нет.
Время, как обычно, всех рассудит. Интересно есть ли в Вашем выхлопе стоп-лосс? Чиф сейчас на таких уровнях торгуется, что ниже - только "легендарные" лои января 2016 года. И если так полюбившейся Вам кукл, всё уже нарисовал, то попросите его рисовать почётче - погрешность входа почти в 3 фигуры по тому же чифу дискредитирует его начертательные способности.
Принимают пока только Турция, Британия и Танзания. Вегаса действительно пока нет.
Мля..., чел точно не в теме!
Какой стоп - лосс??? Риск рассчитан без этой хрени.
Поза набирается (как по мне) долго и упорно. Я только лот затратил на 280 п. пути Чифа.
Посмотри недельки, профит - загон - движение!!! Мне нечего больше вещать...
По евроусд можно открываться среднесрочно вниз?