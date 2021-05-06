FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 347

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Lesorub:

А что Вы тогда еще здесь???

Или Вегас не принимает?

Я рискую в этой сделке копейками, которые рассчитаны заранее.

При этом выхлоп (а цель хода я знаю), в разы превышает затраты!

Потому, просто ржу над такими постами...

КУКЛ все давно нарисовал, все свои действия. А Вам только просечь результат, осталось ...

Потому, Go...

Кукл, Ванга, звёзды, парад планет, карма, что ещё приплетешь
 
Vladimir Baskakov:
Кукл, Ванга, звёзды, парад планет, карма, что ещё приплетешь

Хошь, бесплатно, закажу еще козырного бамбука???

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Lesorub:

Хошь, бесплатно, закажу еще козырного бамбука???

Лечись
 
Vladimir Baskakov:
Лечись

Пока, давай, до свидания...

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Lesorub:

Пока, давай, до свидания...

Ага, завязывай
 
Vladimir Baskakov:
Ага, завязывай

Ладно, скажи, чем помочь???

Нужен порядочный кеш бэк?

 
Lesorub:

А что Вы тогда еще здесь???

Или Вегас не принимает?

Я рискую в этой сделке копейками, которые рассчитаны заранее.

При этом выхлоп (а цель хода я знаю), в разы превышает затраты!

Потому, просто ржу над такими постами...

КУКЛ все давно нарисовал, все свои действия. А Вам только просечь результат, осталось ...

Потому, Go...

Время, как обычно, всех рассудит. Интересно есть ли в Вашем выхлопе стоп-лосс? Чиф сейчас на таких уровнях торгуется, что ниже - только "легендарные" лои января 2016 года. И если так полюбившейся Вам кукл, всё уже нарисовал, то попросите его рисовать почётче - погрешность входа почти в 3 фигуры по тому же чифу дискредитирует его начертательные способности. 

Принимают пока только Турция, Британия и Танзания. Вегаса действительно пока нет.

 
GoVegas:

Время, как обычно, всех рассудит. Интересно есть ли в Вашем выхлопе стоп-лосс? Чиф сейчас на таких уровнях торгуется, что ниже - только "легендарные" лои января 2016 года. И если так полюбившейся Вам кукл, всё уже нарисовал, то попросите его рисовать почётче - погрешность входа почти в 3 фигуры по тому же чифу дискредитирует его начертательные способности. 

Принимают пока только Турция, Британия и Танзания. Вегаса действительно пока нет.

Мля..., чел точно не в теме!

Какой стоп - лосс??? Риск рассчитан без этой хрени.

Поза набирается (как по мне) долго и упорно. Я только лот затратил на 280 п. пути Чифа.

Посмотри недельки, профит - загон - движение!!! Мне нечего больше вещать...


 
По евроусд можно открываться среднесрочно вниз?
 
Ivan Butko:
По евроусд можно открываться среднесрочно вниз?
Нет, в верх идет
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