FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 175

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Alexsandr San:

а зря - самый смак, пропустите 


Я уже принял противовирусное средство.

Поэтому сейчас не в адеквате. Решил 

закрыться. Так будет правильней.

И к тому же, посмотри скрин 1734. Я ведь не

зря его выложил.

Иногда читай, что я пишу.

Это в плане куда пара пойти может.(это сегодняшние записи).

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Я уже принял противовирусное средство.

Поэтому сейчас не в адеквате. Решил 

закрыться. Так будет правильней.

И к тому же, посмотри скрин 1734. Я ведь не

зря его выложил.

я тоже по этой паре - не буду рисковать GBPUSDM30

GBPUSDM30ь

----------------------

Да наверное Вы правы - тоже буду закрывать 

USDJPYH2

 
Alexsandr San:

я тоже по этой паре - не буду рисковать GBPUSDM30

----------------------

Да наверное Вы правы - тоже буду закрывать 


На меня не опирайся. Принимай решение сам.

Я говорю только то, что я сам вижу.

По большей части я вижу правильно

 но я могу ошибаться.

Я всего лишь человек.

И не ВЫКАЙ мне пожалуйста. Терпеть не могу.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

На меня не опирайся. Принимай решение сам.

Я говорю только то, что я сам вижу.

По большей части я вижу правильно

 но я могу ошибаться.

Я всего лишь человек.

И не ВЫКАЙ мне пожалуйста. Терпеть не могу.

я же, как культурная сволочь. - Извини!!!

 
Alexsandr San:

я же, как культурная сволочь. - Извини!!!

Ладно, теперь в курсе. Я люблю по простому. )))

 
Aleksandr Yakovlev:

Я уже принял противовирусное средство.

Поэтому сейчас не в адеквате. 

Не принимай такое "антивирусное", оно разрушает витамины в организме и подрывает иммунитет. Береги себя и семью!

 
Nikolai Krylov:

Не принимай такое "антивирусное", оно разрушает витамины в организме и подрывает иммунитет. Береги себя и семью!


Да, ты прав. Сегодня с утра я это почувствовал.

Видимо витаминчиков не хватает уже)))

 
м
 

Вот еще фантастический прогноз в долгосрок  на апрель . Забыл добавить весь сценарий роста отменяется при пробитии и закреплении ниже желтой зоны фунт ждет канкретный поход вниз . на вопрос почему , ОТВЕЧУ ТАК 

ТАМ У ЛЕСОРУБА ПОЛ ЛОТА НА ПРОДАЖУ БОЛТАЕТСЯ !)))

 
Вадим Новопашин:

Вот еще фантастический прогноз в долгосрок  на апрель . Забыл добавить весь сценарий роста отменяется при пробитии и закреплении ниже желтой зоны фунт ждет канкретный поход вниз . на вопрос почему , ОТВЕЧУ ТАК 

ТАМ У ЛЕСОРУБА ПОЛ ЛОТА НА ПРОДАЖУ БОЛТАЕТСЯ !)))

Может, забыл? 

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