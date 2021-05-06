FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 175
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а зря - самый смак, пропустите
Я уже принял противовирусное средство.
Поэтому сейчас не в адеквате. Решил
закрыться. Так будет правильней.
И к тому же, посмотри скрин 1734. Я ведь не
зря его выложил.
Иногда читай, что я пишу.
Это в плане куда пара пойти может.(это сегодняшние записи).
Я уже принял противовирусное средство.
Поэтому сейчас не в адеквате. Решил
закрыться. Так будет правильней.
И к тому же, посмотри скрин 1734. Я ведь не
зря его выложил.
я тоже по этой паре - не буду рисковать GBPUSDM30
----------------------
Да наверное Вы правы - тоже буду закрывать
я тоже по этой паре - не буду рисковать GBPUSDM30
----------------------
Да наверное Вы правы - тоже буду закрывать
На меня не опирайся. Принимай решение сам.
Я говорю только то, что я сам вижу.
По большей части я вижу правильно
но я могу ошибаться.
Я всего лишь человек.И не ВЫКАЙ мне пожалуйста. Терпеть не могу.
На меня не опирайся. Принимай решение сам.
Я говорю только то, что я сам вижу.
По большей части я вижу правильно
но я могу ошибаться.
Я всего лишь человек.И не ВЫКАЙ мне пожалуйста. Терпеть не могу.
я же, как культурная сволочь. - Извини!!!
я же, как культурная сволочь. - Извини!!!
Ладно, теперь в курсе. Я люблю по простому. )))
Я уже принял противовирусное средство.
Поэтому сейчас не в адеквате.
Не принимай такое "антивирусное", оно разрушает витамины в организме и подрывает иммунитет. Береги себя и семью!
Не принимай такое "антивирусное", оно разрушает витамины в организме и подрывает иммунитет. Береги себя и семью!
Да, ты прав. Сегодня с утра я это почувствовал.
Видимо витаминчиков не хватает уже)))
Вот еще фантастический прогноз в долгосрок на апрель . Забыл добавить весь сценарий роста отменяется при пробитии и закреплении ниже желтой зоны фунт ждет канкретный поход вниз . на вопрос почему , ОТВЕЧУ ТАК
ТАМ У ЛЕСОРУБА ПОЛ ЛОТА НА ПРОДАЖУ БОЛТАЕТСЯ !)))
Вот еще фантастический прогноз в долгосрок на апрель . Забыл добавить весь сценарий роста отменяется при пробитии и закреплении ниже желтой зоны фунт ждет канкретный поход вниз . на вопрос почему , ОТВЕЧУ ТАК
ТАМ У ЛЕСОРУБА ПОЛ ЛОТА НА ПРОДАЖУ БОЛТАЕТСЯ !)))
Может, забыл?