FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 359
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Песенки слушаем???
может быть EUR\USD 1.16894
- ещё один уровень не пробит 1.18098 если цена окажется, ниже этого уровня на 2часовом графике.
Песенки слушаем???
Да, по евре нужен. Восходящий многонедельный канал, ударились о верхнюю линиию головой. Полетит ли вниз? Или дальше вверх...
про трейдеров - после Третьего. Сентября 2020
Всем привет. По еве прогнозы. Должны отработать 5 целей.
Франк отработал все минимумы. Ждем теперь только на севере.
По фунту. Цена не обновила вчера максимумы. Не дошла буквально 30-32 п.
При формировании сигнала, совершил сделку на продажу.
Не исключается вариант с обновлением максимума.
Цели на 4ч. на скрине.
Всем привет. По еве прогнозы. Должны отработать 5 целей.
Франк отработал все минимумы. Ждем теперь только на севере.
По фунту. Цена не обновила вчера максимумы. Не дошла буквально 30-32 п.
При формировании сигнала, совершил сделку на продажу.
Не исключается вариант с обновлением максимума.
Цели на 4ч. на скрине.
100%?
Очередной глупый вопрос (высказывание)
Очередной глупый вопрос (высказывание)