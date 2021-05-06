FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 359

Новый комментарий
 

Песенки слушаем???


[Удален]  
EUR\USD скорее всего будет падать к 1.17606
Файлы:
EURUSDH2.png  79 kb
EURUSDH2x.png  29 kb
[Удален]  

может быть  EUR\USD   1.16894

- ещё один уровень не пробит 1.18098 если цена окажется, ниже этого уровня на 2часовом графике.

Файлы:
EURUSDH2x.png  71 kb
[Удален]  
Lesorub:

Песенки слушаем???


Лесной руб где прогнозы?
 
Да, по евре нужен. Восходящий многонедельный канал, ударились о верхнюю линиию головой. Полетит ли вниз? Или дальше вверх...
[Удален]  
Ivan Butko:
Да, по евре нужен. Восходящий многонедельный канал, ударились о верхнюю линиию головой. Полетит ли вниз? Или дальше вверх...

про трейдеров - после Третьего. Сентября  2020 


 

Всем привет. По еве прогнозы. Должны отработать 5 целей.

Франк отработал все минимумы. Ждем теперь только на севере.

По фунту. Цена не обновила вчера максимумы. Не дошла буквально 30-32 п.

При формировании сигнала, совершил сделку на продажу.

Не исключается вариант с обновлением максимума.

Цели на 4ч. на скрине.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. По еве прогнозы. Должны отработать 5 целей.

Франк отработал все минимумы. Ждем теперь только на севере.

По фунту. Цена не обновила вчера максимумы. Не дошла буквально 30-32 п.

При формировании сигнала, совершил сделку на продажу.

Не исключается вариант с обновлением максимума.

Цели на 4ч. на скрине.


100%?
 
Vladimir Baskakov:
100%?

Очередной глупый вопрос (высказывание)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Очередной глупый вопрос (высказывание)

Скорее глупый прогноз, без основания, индикаторов и т.п. Просто фантазия
1...352353354355356357358359360361362363364365366...656
Новый комментарий