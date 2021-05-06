FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 469
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EURUSD что-то не очень похоже что сейчас тут будем максимум....
Ну так себе экстремум конечно, ну какой есть. Если все правильно тогда от сюда будем долго падать. Завтра все будет ясно Максимум это или нет.
Видишь человеку хочется выделиться, пускай
Злые вы все, уйду я от вас.) да как дальше жить-то будете.
USDCAD Все падать закончили, думаю можно потихоньку от сюда вверх.
GBPUSD перед закрытием недели минут за 5 можно смело вставать на продажу.
Злые вы все, уйду я от вас.) да как дальше жить-то будете.
Отдохните, лавочка закрывается)
Злые вы все, уйду я от вас.) да как дальше жить-то будете.
Вашей неуёмной энергией можно отапливать небольшой поселок
ну уж соррян есть что не так.
EURUSD раздражает что точки в разное время с ЗОЛОТОМ, все время думал что они синхронны.... но нет, как бы золото вверх не затащило при формировании максимума
-тоже задумался - всё идёт к тому, что доллар будет дешеветь. - значит по идее золото будет дорожать,
-тоже задумался - всё идёт к тому, что доллар будет дешеветь. - значит по идее золото будет дорожать,
Уже сформировался максимум #4624 теперь вот так будет приблизительно, ну там дальше вниз, соответственно будет дорожать.
-тоже задумался - всё идёт к тому, что доллар будет дешеветь. - значит по идее золото будет дорожать,
Если задумались о фундаменте, посмотрите пример как золото выходило из предыдущего максимума 2011, было 2-3 неудачные попытки сделать новый максимум, к тому же во время выборов 2012, так что когда то конечно же пойдёт вниз, но пока вверх, для этого есть все предпосылки )