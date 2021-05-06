FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 469

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ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  что-то не очень похоже что сейчас тут будем максимум....


Ну так себе экстремум конечно, ну какой есть. Если все правильно тогда от сюда будем долго падать. Завтра все будет ясно Максимум это или нет.


 
Vladimir Baskakov:
Видишь человеку хочется выделиться, пускай

Злые вы все, уйду я от вас.) да как дальше жить-то будете.

 

USDCAD Все падать закончили, думаю можно потихоньку от сюда вверх.


 

GBPUSD  перед закрытием недели минут за 5 можно смело вставать на продажу.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Злые вы все, уйду я от вас.) да как дальше жить-то будете.

Отдохните, лавочка закрывается)

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Злые вы все, уйду я от вас.) да как дальше жить-то будете.

Вашей неуёмной энергией можно отапливать небольшой поселок
 
Vladimir Baskakov:
Вашей неуёмной энергией можно отапливать небольшой поселок

ну уж соррян есть что не так.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  раздражает что точки в разное время с ЗОЛОТОМ, все время думал что они синхронны.... но нет, как бы золото вверх не затащило при формировании максимума


-тоже задумался - всё идёт к тому, что доллар будет дешеветь. - значит по идее золото будет дорожать, 

Все затарились золотом - теперь все хотят подороже продать, ждут цену выше. Ну нет больше покупателей а кушать хочется,
значит будет готов продать подешевле по цене ниже.
- по этому думаю, золото начнёт потихоньку опускаться ниже и ниже.
 
SanAlex:

-тоже задумался - всё идёт к тому, что доллар будет дешеветь. - значит по идее золото будет дорожать, 

Уже сформировался максимум  теперь вот так будет приблизительно, ну там дальше вниз, соответственно будет дорожать.


 
SanAlex:

-тоже задумался - всё идёт к тому, что доллар будет дешеветь. - значит по идее золото будет дорожать, 

Если задумались о фундаменте, посмотрите пример как золото выходило из предыдущего максимума 2011, было 2-3 неудачные попытки сделать новый максимум, к тому же во время выборов 2012, так что когда то конечно же пойдёт вниз, но пока вверх, для этого есть все предпосылки )

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