FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 526
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Открытие бара не совпадает с закрытием предыдущего, это гэп
так разве не замечали, что гэп гэпу рознь? есть гэпы, которые дают разворот, а есть такие, что их никто не замечает. ну если не замечали, то нечего дальше и лезть в эту тему.
Открытие бара не совпадает с закрытием предыдущего, это гэп
мистика
;)
Золото раньше всех проснулось(возбудилось), зеркальный уровень 1883.77, внутри-дня отбой от уровня, разворотная свеча, и подтверждение, что цена действительно развернулась от уровня, конвергенция
Всем привет
GBPUSD намечается веселушка ловите. GBPJPY тоже самое.
Всем привет
GBPUSD намечается веселушка ловите. GBPJPY тоже самое.
Ну так куда пробой будет???? у кого какие варианты? я с треугольниками пока не очень дружу))) пройдем пунктов 100-200 точно
Ну так куда пробой будет???? у кого какие варианты? я с треугольниками пока не очень дружу))) пройдем пунктов 100-200 точно
так с ними никто и не дружит, внутри-дня не очень они точны
так с ними никто и не дружит, внутри-дня не очень они точны
ну это бесплатный профит в общем-то, главное в самом начале не накосячить, как я обычно делаю))
ну это бесплатный профит в общем-то, главное в самом начале не накосячить, как я обычно делаю))
не всем это профит(изъятие его) подвластен
не всем это профит(изъятие его) подвластен
не согласен, всем... нужно просто во второй вагон входить.... я так не умею правда))) мне сразу и миллион подавай)
не согласен, всем... нужно просто во второй вагон входить.... я так не умею правда))) мне сразу и миллион подавай)
Примерно вот с этих краев нужно входить... но это я думаю и без меня знают все.