FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 526

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Vladimir Baskakov:
Открытие бара не совпадает с закрытием предыдущего, это гэп

так разве не замечали, что гэп гэпу рознь? есть гэпы, которые дают разворот, а есть такие, что их никто не замечает. ну если не замечали, то нечего дальше и лезть в эту тему.

 
Vladimir Baskakov:
Открытие бара не совпадает с закрытием предыдущего, это гэп

мистика

;)

 

Золото раньше всех проснулось(возбудилось), зеркальный уровень 1883.77, внутри-дня отбой от уровня, разворотная свеча, и подтверждение, что цена действительно развернулась от уровня, конвергенция


 

Всем привет

GBPUSD  намечается веселушка ловите. GBPJPY  тоже самое.



 
ALEKSANDR GADZERA:

Всем привет

GBPUSD  намечается веселушка ловите. GBPJPY  тоже самое.



Ну так куда пробой будет???? у кого какие варианты? я с треугольниками пока не очень дружу))) пройдем пунктов 100-200 точно

 
ALEKSANDR GADZERA:

Ну так куда пробой будет???? у кого какие варианты? я с треугольниками пока не очень дружу))) пройдем пунктов 100-200 точно

так с ними никто и не дружит, внутри-дня не очень они точны

 
Sergey Lazarenko:

так с ними никто и не дружит, внутри-дня не очень они точны

ну это бесплатный профит в общем-то, главное в самом начале не накосячить, как я обычно делаю))

 
ALEKSANDR GADZERA:

ну это бесплатный профит в общем-то, главное в самом начале не накосячить, как я обычно делаю))

не всем это профит(изъятие его) подвластен

 
Sergey Lazarenko:

не всем это профит(изъятие его) подвластен

не согласен, всем... нужно просто во второй вагон входить.... я так не умею правда))) мне сразу и миллион подавай)

 
ALEKSANDR GADZERA:

не согласен, всем... нужно просто во второй вагон входить.... я так не умею правда))) мне сразу и миллион подавай)

Примерно вот с этих краев нужно входить... но это я думаю и без меня знают все.


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