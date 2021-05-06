FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 251
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Как покупка? Естественно закрыли в плюсе?:)
За меня не переживайте уважаемый.
Все под контролем. Ни перед кем не отчитываюсь.
Но вам покажу.
За меня не переживайте уважаемый.
Все под контролем. Ни перед кем не отчитываюсь.
Но вам покажу.
Да уж! золотишко сегодня шалит
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но хоть не слился - а то, четверг у меня всегда сливной. - но ещё не вечер
Всем привет мне кажется сейчас самое перспективное это покупка EUR/AUD я как купил во вторник так и держу...
Похоже Вы правы - буду искать момент входа EURAUDH2
Похоже Вы правы - буду искать момент входа EURAUDH2
Мне кажется момент входа уже был запрыгивайте в ракету уже по рынку...)
Мне кажется момент входа уже был запрыгивайте в ракету уже по рынку...)
не, я еще просмотрю поведение пары - цена пришла к точке "R2", где я, или открываю противоположно или закрываю открытую позицию
Евра была не против...
никто надеюсь не против? а кто против тот пусть закроет глаза и пролистает)) начало дня eur/aud по порядку открытия закрытия сделок. практически 100% дневного движения.
Без комментариев и объяснений. Хочешь узнать больше?пиши личное сообщение
а это позавчерашний трейдинг- тоже практически 100% дневного движения-хорошо торговать когда умеешь читать рынок как открытую книгу. Эти скрины тоже без комментариев и объяснений. все доступно в личных сообщениях. И хорошего ВАМ трейдинга в пятницу)