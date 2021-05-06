FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 251

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
Как покупка? Естественно закрыли в плюсе?:)

За меня не переживайте уважаемый.

Все под контролем. Ни перед кем не отчитываюсь.

Но вам покажу.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

За меня не переживайте уважаемый.

Все под контролем. Ни перед кем не отчитываюсь.

Но вам покажу.


Отличные прогнозы, по ситуации;)
Какой индикатор сигналы -то даёт или заполняете пустое пространство на графике?
[Удален]  

Да уж! золотишко сегодня шалит 

XAUUSDM6

-----------------------

но хоть не слился - а то, четверг у меня всегда сливной. - но ещё не вечер 

Снимок

 
Всем привет мне кажется сейчас самое перспективное это покупка EUR/AUD я как купил во вторник так и держу...
[Удален]  
Vasiliy Vilkov:
Всем привет мне кажется сейчас самое перспективное это покупка EUR/AUD я как купил во вторник так и держу...

Похоже Вы правы - буду искать момент входа                    EURAUDH2

EURAUDH2

 
Alexsandr San:

Похоже Вы правы - буду искать момент входа                    EURAUDH2


Мне кажется момент входа уже был запрыгивайте в ракету уже по рынку...)

[Удален]  
Vasiliy Vilkov:

Мне кажется момент входа уже был запрыгивайте в ракету уже по рынку...)

не, я еще просмотрю поведение пары - цена пришла к точке "R2", где я, или открываю противоположно или закрываю открытую позицию EURAUDH2ч

 

Евра была не против...


[Удален]  

никто надеюсь не против? а кто против тот пусть закроет глаза и пролистает)) начало дня eur/aud по порядку открытия закрытия сделок. практически 100% дневного движения.

Без комментариев и объяснений. Хочешь узнать больше?пиши личное сообщение

 

[Удален]  

а это позавчерашний трейдинг- тоже практически 100% дневного движения-хорошо торговать когда умеешь читать рынок как открытую книгу. Эти скрины тоже без комментариев и объяснений. все доступно в личных сообщениях. И хорошего ВАМ трейдинга в пятницу)

1...244245246247248249250251252253254255256257258...656
Новый комментарий