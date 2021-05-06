FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 586
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GBP_ind вроде откат закончился идем вниз
GBP_ind ну вроде по расписанию все.
#5850 Нашёл скрытый импульс, сё норм.
EURUSD откат закончился падаем быстро
EURUSD откат закончился падаем быстро
Каким волшебным индикатором решается судьба Форекс.
Пост # 5850 Х - точка определена 1.3359 ищите входы на селл.
Ну..., как бы все:
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.11.27 07:54
Еще маненько...
Можно набирать продажи далеко к водолазам!
1600 п. хода...
AUDJPY:
Ну..., как бы все:
Можно набирать продажи далеко к водолазам!
1600 п. хода...
Интересно конечно но не много нет так без анализа 38% потери от макса, далее в верх обнова нет ,не имеет значения при технике,
потом продолжение, но здесь идёт локалка её игнор нельзя - откат и продолжение... ./ Как вариант даже без глубокого анализа... ./
Ну..., как бы все:
Можно набирать продажи далеко к водолазам!
1600 п. хода...
не рановато-ли вниз ??? эту цену должна пощупать 1.22790
Хороший пример с точкой Х. Кто в теме понял что сп/моно поддержкой... ./