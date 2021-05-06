FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 586

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ALEKSANDR GADZERA:

GBP_ind вроде откат закончился идем вниз


GBP_ind  ну вроде по расписанию все.


 

#5850 Нашёл скрытый импульс, сё норм.


 

EURUSD  откат закончился падаем быстро


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  откат закончился падаем быстро



Каким волшебным индикатором решается судьба Форекс.

 

Пост # 5850 Х - точка определена 1.3359 ищите входы на селл.



 

AUDJPY:


 
Lesorub:

Ну..., как бы все:

Можно набирать продажи далеко к водолазам!

1600 п. хода...

Интересно конечно но не много нет так  без анализа 38% потери от макса, далее в верх обнова нет ,не имеет значения при технике,

потом продолжение, но здесь идёт локалка  её игнор нельзя - откат и продолжение... ./ Как вариант даже без глубокого анализа... ./

[Удален]  
Lesorub:

Ну..., как бы все:

Можно набирать продажи далеко к водолазам!

1600 п. хода...

не рановато-ли вниз ??? эту цену должна пощупать 1.22790   

Файлы:
EURUSDWeekly.png  63 kb
 

Хороший пример с точкой Х. Кто в теме понял что сп/моно поддержкой... ./

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