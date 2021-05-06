FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 618

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. У меня по канадцу покупка, а вы как хотите.

Ага... привет :) Куплять после отработанной Головы Дракона - не особо заманчиво...

 
Dikons:

Ага... привет :) Куплять после отработанной Головы Дракона - не особо заманчиво...

Читай после запятой 
 
Aleksandr Yakovlev:

Куда евро/фунт, вверх?

 
Renat Akhtyamov:

как дела, какие прогнозы?

Фунта недокорректили - 1.3080 виднелось для цели мишек.

Еве - вообще чего то видимо не понимаю - нечего ей делать выше 1.2

Золото с четверга ожидаю поюжнее.

- - -

С этим ихним брэкзитом вообще сложно стало ориентироваться в рынке...

К своим ошибкам (а куда от них денешься ?) прибавляются нежданчики - этак и слить не долго...

 
Vitaly Muzichenko:

Куда евро/фунт, вверх?

0,90450--0,90400 может еще вниз сходить. (дотянуть)

А так да, вверх.

Да и вверх тоже фиг знает сколько.

До 0,92 может и сходит, а выше не вижу.

 
Aleksandr Yakovlev:
Читай после запятой 
А я понятливый, вроде местами...  - на послезапятую часть и ответил, учитывая твоё фото.
 
Aleksandr Yakovlev:

0,90450--0,90400 может еще вниз сходить. (дотянуть)

А так да, вверх.

это завтра и это плохо


 
Vitaly Muzichenko: это завтра и это плохо

Весьма своевременная инфа. Спасибо за подсказку. А то уже чё то и не заглядываю в экономкалендарь...

 
Dikons:

Весьма своевременная инфа. Спасибо за подсказку. А то уже чё то и не заглядываю в экономкалендарь...

Он всегда показывает направление и в 98% случаев - верное. Ну если правильно трактовать

 
Vitaly Muzichenko:

Он всегда показывает направление и в 98% случаев - верное. Ну если правильно трактовать

Это ты про календарь?)))

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