FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 618
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Всем привет. У меня по канадцу покупка, а вы как хотите.
Ага... привет :) Куплять после отработанной Головы Дракона - не особо заманчиво...
Ага... привет :) Куплять после отработанной Головы Дракона - не особо заманчиво...
Куда евро/фунт, вверх?
как дела, какие прогнозы?
Фунта недокорректили - 1.3080 виднелось для цели мишек.
Еве - вообще чего то видимо не понимаю - нечего ей делать выше 1.2
Золото с четверга ожидаю поюжнее.
- - -
С этим ихним брэкзитом вообще сложно стало ориентироваться в рынке...
К своим ошибкам (а куда от них денешься ?) прибавляются нежданчики - этак и слить не долго...
Куда евро/фунт, вверх?
0,90450--0,90400 может еще вниз сходить. (дотянуть)
А так да, вверх.
Да и вверх тоже фиг знает сколько.
До 0,92 может и сходит, а выше не вижу.
Читай после запятой
0,90450--0,90400 может еще вниз сходить. (дотянуть)
А так да, вверх.
это завтра и это плохо
Весьма своевременная инфа. Спасибо за подсказку. А то уже чё то и не заглядываю в экономкалендарь...
Весьма своевременная инфа. Спасибо за подсказку. А то уже чё то и не заглядываю в экономкалендарь...
Он всегда показывает направление и в 98% случаев - верное. Ну если правильно трактовать
Он всегда показывает направление и в 98% случаев - верное. Ну если правильно трактовать
Это ты про календарь?)))