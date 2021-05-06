FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 40

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Lesorub:

А у Вас какая есть мысля?

 
Nikolai Semko:

Параболы...


Кинут Вас, как котов...

 

Первый пошел...


 
Vitaly Muzichenko:

Сделал так-же)

Виталик, еще в позе???


 
Lesorub:

Параболы...

Кинут Вас, как котов...

Улыбнуло

 
Nikolai Semko:

Если присмотреться, то, цена несколько раз, прежде чем дойти до верхней границы, уходила в существенную или долгую коррекцию.

 
Lesorub:

Виталик, еще в позе???

Не, не дождался нормального профита, закрыл немного уже давно, потом снова вошёл немного взял и вышел. с 3-х попыток так и не дождался движения :)

 
Ivan Butko:
А ауди так и будет падать на дно самого глубокого ущелья?

Пока отскочил, но ставку им всё равно придется снижать походу, поэтому если мега-позитив не попрёт то я за шорты с майкой)

 
Lesorub:

Виталик, еще в позе???


А я давно встал. Правда, выбрал не совсем удачный момент, можно было подождать


 
Ivan Butko:

Если присмотреться, то, цена несколько раз, прежде чем дойти до верхней границы, уходила в существенную или долгую коррекцию.

это нормальное поведение для таких каналов. Тем более на падающей нефти канадцу очень тяжело вырасти.
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