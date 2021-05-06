FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 40
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А у Вас какая есть мысля?
Параболы...
Кинут Вас, как котов...
Первый пошел...
Сделал так-же)
Виталик, еще в позе???
Параболы...
Кинут Вас, как котов...
Улыбнуло
Если присмотреться, то, цена несколько раз, прежде чем дойти до верхней границы, уходила в существенную или долгую коррекцию.
Виталик, еще в позе???
Не, не дождался нормального профита, закрыл немного уже давно, потом снова вошёл немного взял и вышел. с 3-х попыток так и не дождался движения :)
А ауди так и будет падать на дно самого глубокого ущелья?
Пока отскочил, но ставку им всё равно придется снижать походу, поэтому если мега-позитив не попрёт то я за шорты с майкой)
Виталик, еще в позе???
А я давно встал. Правда, выбрал не совсем удачный момент, можно было подождать
Если присмотреться, то, цена несколько раз, прежде чем дойти до верхней границы, уходила в существенную или долгую коррекцию.