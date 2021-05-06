FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 178

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ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY когда рынок заработает обновлю чтобы дата корректная будет


Вы хотя бы, один Индикатор на График киньте, а то, ваши прогнозы - очень сомнительные

USDJPYM30 

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Vitaly Muzichenko:

Поджатие уровня с дальнейшей тенденцией роста.

Ответил единоразово.

Индикатор уровней какой используется?
Может BB?
 

Так же есть индикатор, который не покажу(с индивидуальными настройками).

Так же есть модель

По цене, должна подойти к 0,89 ровно, после пробития (если произойдет конечно)

пойдет до 0,9065


 
Vladimir Baskakov:
Индикатор уровней какой используется?
Может BB?
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Aleksandr Yakovlev:

Не не. Не отскакивай так сразу от обсуждения. Что за мысли в голове. Я не понимаю.

Не хочешь здесь, так в личке напиши.

Скажу так - хороший сигнал.
 
onedollarusd:
Скажу так - хороший сигнал.

И на этом спасибо. Хоть кто то оценил.

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Vitaly Muzichenko:
Это ни о чем. Должен быть присоединен индикатор к графику, и показаны точки входа , на основании его показателей. Это и есть Прогноз.
Все остальное домыслы.
 
Vladimir Baskakov:
Это ни о чем. Должен быть присоединен индикатор к графику, и показаны точки входа , на основании его показателей. Это и есть Прогноз.
Все остальное домыслы.

Здесь люди выкладывают свое, субъективное, виденье ситуации на рынке - это и есть домыслы каждого. Объяснять или не объяснять как они "домыслили" до этого, их личное право.

Если хочешь чтоб тебя усыновили, Лесоруб или Яковлев, то пиши в личку...(не засоряй эфир)

 

По фунту выход из зоны накопления и тест. Сигнал на продажу.

Доливка по еврофунту по более лучшей цене.


 
EURCHF идет вниз на 1.0513 и затем разворот вверх на 1.2000
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