FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 178
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USDJPY когда рынок заработает обновлю чтобы дата корректная будет
Вы хотя бы, один Индикатор на График киньте, а то, ваши прогнозы - очень сомнительные
Поджатие уровня с дальнейшей тенденцией роста.
Ответил единоразово.
Так же есть индикатор, который не покажу(с индивидуальными настройками).
Так же есть модель
По цене, должна подойти к 0,89 ровно, после пробития (если произойдет конечно)
пойдет до 0,9065
Индикатор уровней какой используется?
Не не. Не отскакивай так сразу от обсуждения. Что за мысли в голове. Я не понимаю.
Не хочешь здесь, так в личке напиши.
Скажу так - хороший сигнал.
И на этом спасибо. Хоть кто то оценил.
Это ни о чем. Должен быть присоединен индикатор к графику, и показаны точки входа , на основании его показателей. Это и есть Прогноз.
Здесь люди выкладывают свое, субъективное, виденье ситуации на рынке - это и есть домыслы каждого. Объяснять или не объяснять как они "домыслили" до этого, их личное право.
Если хочешь чтоб тебя усыновили, Лесоруб или Яковлев, то пиши в личку...(не засоряй эфир)
По фунту выход из зоны накопления и тест. Сигнал на продажу.
Доливка по еврофунту по более лучшей цене.