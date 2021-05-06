FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 15

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Ivan Butko:

За это время Вы, видимо, много акков сменили ))))

Всего раз, да и то по технической причине.

 

Судя по экономическому календарю, это будет хорошая неделя для канадца.


 

Фунтяра приехал...

Теперь душим Еньку:


 

А Евра дает всем желающим... 


 
Lesorub:

А Евра дает всем желающим... 

Куда даёт, сторона какая?

 
Vitaly Muzichenko:

Куда даёт, сторона какая?

Двойной аукцион. Цена будет и там и там.

Я продал пока по положительному свопу для селл ...

 
Все в просадке что-ли, никто не пишет)))
 
Vitaly Muzichenko:
Все в просадке что-ли, никто не пишет)))
Александр Яковлев закрылся в плюс. Остальные мониторинг не ведут)
 
Lesorub:

Двойной аукцион. Цена будет и там и там.

Я продал пока по положительному свопу для селл ...

Хорошо отработал ваш прогноз, спасибо.

 
Vitaly Muzichenko:
Все в просадке что-ли, никто не пишет)))

Соскучился?))) 

Не, не в просадке. Все вышло очень хорошо. Просто заняты. немного))

Вчерашнюю сделку контролировал по еве.


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