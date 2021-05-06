FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 15
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За это время Вы, видимо, много акков сменили ))))
Всего раз, да и то по технической причине.
Судя по экономическому календарю, это будет хорошая неделя для канадца.
Фунтяра приехал...
Теперь душим Еньку:
А Евра дает всем желающим...
А Евра дает всем желающим...
Куда даёт, сторона какая?
Куда даёт, сторона какая?
Двойной аукцион. Цена будет и там и там.
Я продал пока по положительному свопу для селл ...
Все в просадке что-ли, никто не пишет)))
Двойной аукцион. Цена будет и там и там.
Я продал пока по положительному свопу для селл ...
Хорошо отработал ваш прогноз, спасибо.
Все в просадке что-ли, никто не пишет)))
Соскучился?)))
Не, не в просадке. Все вышло очень хорошо. Просто заняты. немного))
Вчерашнюю сделку контролировал по еве.