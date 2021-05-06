FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 99

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sterva:

GPB/CAD добежала.

Вот где цимус!


 
ща мосбиржа откроется - будет весело
[Удален]  
Lesorub:

В чем проблемы???     

В том, что вы, с удовольствием, вспоминаете угаданные прогнозы, про другие забываете
 
hoster:
В том, что вы, с удовольствием, вспоминаете угаданные прогнозы, про другие забываете
Он давно похоронил депо по usdcad))) 
 
Aleksey Semenov:
ща мосбиржа откроется - будет весело

Завтра. В России сегодня выходной.
А вообще рынки азиаты тряхнули. Посмотрел по графикам, как раз на открытие их бирж был скачек. Скорее всего сейчас успокоится и пойдет потихоньку откат.

 
Desaps:
Он давно похоронил депопо usdcad))) 

Совсем ничего не видим???

пост 969 ...        

 
hoster:
В том, что вы, с удовольствием, вспоминаете угаданные прогнозы, про другие забываете

Например?     

 
Lesorub:

Лажа все это с нефтью...

Цена ее 73 - 75

В чем, собственно, мы скоро и убедимся! (картинка выше)

Цена нефти 10 баксов, а в будущем вообще Нефть=Вода.

 
Aleksey Semenov:
НЕЕЕЕФТЬ )))

а за ней нефтяные CAD, AUD и NZD полетели

 
Lesorub:

Совсем ничего не видим???

пост 969 ...        

Ну ты чудак )) У тебя там SELL висят ))

Через лет эдак 5 может и закроешь ))

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