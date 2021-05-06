FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 99
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GPB/CAD добежала.
Вот где цимус!
В чем проблемы???
В том, что вы, с удовольствием, вспоминаете угаданные прогнозы, про другие забываете
ща мосбиржа откроется - будет весело
Завтра. В России сегодня выходной.
А вообще рынки азиаты тряхнули. Посмотрел по графикам, как раз на открытие их бирж был скачек. Скорее всего сейчас успокоится и пойдет потихоньку откат.
Он давно похоронил депопо usdcad)))
Совсем ничего не видим???
пост 969 ...
В том, что вы, с удовольствием, вспоминаете угаданные прогнозы, про другие забываете
Например?
Лажа все это с нефтью...
Цена ее 73 - 75
В чем, собственно, мы скоро и убедимся! (картинка выше)
Цена нефти 10 баксов, а в будущем вообще Нефть=Вода.
НЕЕЕЕФТЬ )))
а за ней нефтяные CAD, AUD и NZD полетели
Совсем ничего не видим???
пост 969 ...
Ну ты чудак )) У тебя там SELL висят ))
Через лет эдак 5 может и закроешь ))