FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 222
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Данные могут и лучше ожидаемых выйти.
Внизу ГЭП.
И следующий бар может вниз пойти.
Кто не рискует тот не пьет...?
Да нет, не переживайте. новости тут не причем (они могут только повлиять на скорость движения цены, но ни как не на направление, поэтому нет в них никакого смысла), даже не вкурсе про них. пойдем вверх.
Да нет, не переживайте. новости тут не причем (они могут только повлиять на скорость движения цены, но ни как не на направление, поэтому нет в них никакого смысла), даже не вкурсе про них. пойдем вверх.
Вот настырный какой, похвально)))
Вот настырный какой, похвально)))
это да...
это да...
Ну как там, держишься еще?)))Крепись в общем)))
Ну как там, держишься еще?)))Крепись в общем)))
хорошо)))) креплюсь)))
Ожидают. ИМХО будут лучше.....
Ожидают. ИМХО будут лучше.....
Не совсем понимаю что это значит, Все равно вверх пойдем.
Не совсем понимаю что это значит, Все равно вверх пойдем.
я тоже уверен4167 и коснемся может. Но так то вниз
Ну как там, держишься еще?)))Крепись в общем)))
Я конечно понимаю что мои прогнозы в вашей голове не могут укладываться, и никак не дают вам спокойно жить, но так как вы определяете движение рынка это прошлый век, индикаторы зло.
Я конечно понимаю что мои прогнозы в вашей голове не могут укладываться, и никак не дают вам спокойно жить, но так как вы определяете движение рынка это прошлый век, индикаторы зло.
Как хорошо, когда этого зла в кошеле все больше и больше)))