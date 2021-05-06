FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 390
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Нефть марки Брент, вот так выглядит график с высоты D1, сопротивление 43,04... А дальше уже на Н1, разворотная свечка понятна? Рынок затих, возможно после американских данных оживет.
тупить - это тормозить что-ли? Так цена коли ходит от уровня к уровню, то после разгона перед/на уровне и начинает тормозить, конкретно Евро, дошел до уровня сопротивления 1.17819, и с легким недоходом начала разворочиваться, прекращают покупать, и начинают продавать на уровнях, а ты это явление в игнор ставишь
я никакое явление в игнор не ставлю.
но отчего уровень 1.17819 назван высоким словом "сопротивление" мне не понятно. Не круглый, свежий совсем (максимум вчерашнего дня). На мой взгляд разворот произошёл не от уровня, а по времени - оно почти всегда в это время разворачивается.
Нефть марки Брент, вот так выглядит график с высоты D1, сопротивление 43,04... А дальше уже на Н1, разворотная свечка понятна? Рынок затих, возможно после американских данных оживет.
Даже не глядя на график, подозреваю среднесрок в район 9.5
да нет, все не так, пошел разворот от уровня, попытался, неудачно, стоп снесло, внутри-дня сделки редко далеко ходят
я никакое явление в игнор не ставлю.
но отчего уровень 1.17819 назван высоким словом "сопротивление" мне не понятно. Не круглый, свежий совсем (максимум вчерашнего дня). На мой взгляд разворот произошёл не от уровня, а по времени - оно почти всегда в это время разворачивается.
поясню, суть уровня сопротивления/поддержки - это невозможность котировки пройти мимо него некоторое время, эти уровни собственно и различаются по времени, в течении которого не было сил их преодлеть, Месячные, Недельные, Дневные, внутри-дневные... Это их суть. А у круглого уровня совесм другая природа, он не держит цену на истории, от круглого уровня любят покупать/продавать любители красивых цифр.
Насчет времени разворота... дажже не чего сказать, я с такими определениями на работаю, поэтому без меня.
Индекс, точнее CFD на индекс ДоуДжонс30, разворот от Дневного уровня 28535, ну или от максимума за несколько часов который образовался, по идее нету разницы большой, но больше нравится исторические уровни, щас в жесточайшем откате после падения, не понятно, переживет ли его ТВх благополучно?
это называется подгонка под хороший кусок истории, и всегда, по крайне мере до сего дня все заканчивалось печально, хорошее заканчивалось, и начиналось плохое
Историю анализируем без какой-либо подгонки. Оптимальная выборка может сосоять как из 4-х баров, так и из 4000 баров, где здесь увидели подгонку?
Историю анализируем без какой-либо подгонки. Оптимальная выборка может сосоять как из 4-х баров, так и из 4000 баров, где здесь увидели подгонку?
Оптимальная выборка, если применяется эконометрика, состоит из отрезка, характеризующимся однотипностью поведения цены, т.е. отрезок имеет тенденцию к направленному движению. Если эконометрика не применять, то в этом случае получается не что иное, как подгонка. Поэтому вопрос не спорный, просто нужно больше конкретики.
Вы вроде знакомы с творением Юсуфа. Там сложные усреднения с фильтрами. Все по своей эконометрике) К тому же такой способ имеет место быть и применяется в разумных пределах в выборе оптимальных настроек.
Однотипность определяется уровнем погрешности матмодели описывающей ряд. Начало конец только сложно определять)